Jazz vom Feinsten

Chick Corea: Der Jazzmusiker erhielt bisher 22 Grammy-Awards. (Bild: zVg/Rick Diamond/WireImage)

Wie immer bietet das Offbeat wieder Jazz-Konzerte der Extraklasse. Vom 24. April bis 18. Mai 2017 gibt es in Basel etliche Auftritte zu sehen. Telebasel zeigt Ihnen einige Highlights der diesjährige Ausgabe des Jazzfestivals.

‹Piano Magico› mit Martin Tingvall (solo) und Leszek Możdżer/Lars Danielsson

Der Konzertabend ‹Piano Magico› findet am Dienstag, 25. April 2017, um 20 Uhr im Volkshaus Basel statt.

‹Piano Magico› vereint Klavierstile aus dem Norden und Osten Europas und präsentiert zwei herausragende Stilisten und Improvisatoren.

Nach dem Besuch eines Musikgymnasiums studierte Martin Tingvall zuerst an der Skurups Folkhögskola, dann an der Hochschule für Musik in Malmö Jazzklavier, Komposition und Improvisation. Im Jahr 1999 schloss der Schwede sein Studium mit einem Diplomkonzert an der Hochschule in Malmö ab.

Kurz darauf zog er nach Hamburg, wo er seitdem als Musiker und als Songwriter mit vielen bekannten Künstlern ganz unterschiedlicher Musikrichtungen – so zum Beispiel Udo Lindenberg, Gunther Gabriel oder Inga Rumpf – zusammenarbeitet.

(Video: Youtube)

Wenn der 1971 geborene Pole Leszek Możdżer heute als wichtigste Entdeckung des jüngeren polnischen Jazz und als einer der herausragenden Pianisten der internationalen Szene gilt, dann nicht zuletzt wegen seiner wegweisenden Grenzgänge zwischen Klassik und Jazz.

Możdżer gilt als grosser Romantiker unter den europäischen Jazzpianisten. Mit Improvisationen über Themen von Frédéric Chopin begründete er seinen Ruf. Stets klammert sich sein perlendes, anschlagstechnisch unerreichtes Spiel seither an Melodien voller Lyrik und Emotion. Dabei erweist er sich gleichwohl als überragender Improvisator.

International machte er sich besonders an der Seite des schwedischen Bassisten Lars Danielsson einen Namen. Gemeinsam spielten sie ‹Pasodoble› und ‹Tarantella› ein.

‹Jazz Meets Classic› mit Jan Lundgren & Mattias Svensson & String Quartet

‹Jazz Meets Classic› findet am Mittwoch, 26. April 2017, um 20:15 Uhr im UBS Forum an der Aeschenvorstadt 1 in Basel statt.

Skandivanien ist reich an aussergewöhnlichen Piansten, die alle ihre eigene stilistische Linie entwickelt haben.

Jan Lundgren aus Malmö ist einer der produktivsten und erfolgreichsten Pianisten Schwedens: In nur zwölf Monaten veröffentlichte er zwei Bestseller: ‹Mare Nostrum II› und ‹The Ystad Concert›.

Mattias Sevensson und Jan Lundgren werden mit The Ystad Concert in Basel ihr Tribut an einen der Urväter des schwedischen Jazz, Jan Johansson (1931-1968), präsentieren.

‹Guitar Summit› mit Biréli Lagrène Allstar Quartet und Ulf Wakenius/Gerardo Núñez

Das Gipfeltrefen der Supergitarristen findet am Donnerstag, 27. April 2017, um 20 Uhr im Musical Theater Basel statt.

Seit über 30 Jahren ist Biréli Lagrène die herausragende Persönlichkeit des französischen Jazz, der von Django Reinhardt beeinflussten Jazzgitarre. Der grosse Virtuose hat sich schon als 14-Jähriger zusammen mit Paco De Lucia und John McLaughlin international einen Namen gemacht.

Biréli Lagrène pflegt einerseits die traditionsbewusste Jazzgitarre, anderseits die ausdrucksstarke Musiktradition der französischen Zigeuner und ist daneben auch dem modernen Funk-Jazz verbunden.

Seit zwei Jahren hat der französische Meistergitarrist ein neues Allstar-Quartett, zusammen mit dem Pianisten Antonio Farao, der Bass-Legende Miroslav Vitous und dem virtuos groovenden Drummer Gary Husband.

(Video: Youtube)

Die Latte sitzt hoch, wenn sich akustische Gitarristen von unterschiedlichen Welt- und Stilenden zum Zusammenspiel finden. Natürlich auch, als sich der Schwede Ulf Wakenius und der Spanier Gerardo Núñez im Oktober 2014 trafen. Letzterer zählt als Hauptprotagonist von Jazzpaña zu den frühen ACT-Künstlern.

Die Musik von Gerardo Núñez ist kongruenter und entschlackter als manch anderes, was der neben Paco de Lucia zum Hauptvertreter des Nuevo Flamenco Avancierte sonst an Fusionen durchdekliniert hat.

Mit Gerardo Núñez und Ulf Wakenius treffen sich zwei Meister und finden eine Mitte. Spielfreudig, spassvoll und sich auf den Hörer übertragend schreiten sie diese aus, hintertrommelt von spanischer Percussion und zum Glück nur einmal machomässig vokal aufgeplustert. Im Vordergrund agiert Núñez, von dem auch die Stücke stammen, doch Wakenius stützt und befeuert ihn.

(Video: Youtube)

‹Piano-Gala› mit Chick Corea Trio feat. Eddie Gomez & Brian Blade

Die Schweizer Premiere in dieser Besetzung findet am Freitag, 28. April 2017, um 20:15 Uhr im Musical Theater Basel statt.

Chick Corea, 1941 in Chelsea, Massachusetts geboren, zählt seit den 60er Jahren zu den wenigen Stilbildnern im Jazz, die man blindlings wiedererkennt. 22 Grammys und 63 Grammy-Nominationen sind die Beweise seiner langjährigen weltweiten Omnipräsenz. Chick Corea spielte mit allen Grössen des US-Jazz. Bereits 1968 spielte er mit Miles Davis und war mitverantwortlich für die legendären Einspielungen (‹Bitches Brew› und ‹In a Silent Way›). Weitere Musikgrössen, mit denen er im Laufe der Jahre musizierte, waren Herbie Hancock, Friedrich Gulda, Bobby McFerrin und Gary Burton.

Nun kommt er erstmals mit seinen neuen Allstar-Trio nach Basel, mit dem Bill Evans Bassisten Eddie Gomez und dem Wayner Shorter Drummer Brian Blade. Die Zuschauer erwartet einen Abend voller Virtuosität, Kreativität und Schönheit. Gleichzeitig ist es die Schweizer Premiere des Trios in dieser Besetzung.

(Video: Youtube)

‹Electro Deluxe›

Das Konzert der Electro-Einheit findet am Sonntag, 30. April 2017, um 20 Uhr in der Kaserne Basel, Reithalle statt.

Sieben gestandene Männer in schicken Anzügen, die auf der Bühne ein musikalisches Feuerwerk abbrennen und eine perfekt eingespielte Einheit sind. Musikalisch werden Einflüsse aus Jazz, Funk, Hip-Hop, verarbeitet.

Ursprünglich ein Quartett, stiess 2010 mit dem charismatischen James Copley ein Sänger als festes Mitglied zur Band. Gemeinsam mit zwei weiteren Musikern an Trompete und Posaune bieten Electro Deluxe einen energiegeladenen Cocktail aus schmutzigem Soul und Funk. Zudem setzen Electro Deluxe verstärkt auf Vintage-Equipment (alte Verstärker und Mikrophone, Fender Rhodes, etc.), was dem von Motown-Klassikern, Godfather of Funk James Brown oder groovigem Jazz à la Herbie Hancock oder Buckshot LeFonque genährten Sound der Franzosen ungemein gut steht.

(Video: Youtube)

