Franken fällt nach Frankreich-Wahlen auf Fünfmonatstief

Der Erfolg von Emmanuel Macron setzt dem Franken zu. Nach seinem Abschneiden zog der Euro auf 1,0836 Franken an. (Symbolbild: Keystone)

Der Schweizer Franken hat nach dem Erfolg des europafreundlichen Ex-Wirtschaftsministers Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahl kräftig nachgegeben. Nach Macrons Abschneiden zog der Euro in der Nacht auf Montag kräftig auf 1,0836 Franken an.

Damit kostete die Gemeinschaftswährung vorübergehend so viel wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Montagvormittag notierte der Euro dann leicht tiefer bei 1,0790 Franken.

Der Franken gilt bei Anlegern als sicherer Hafen und ist daher besonders in unruhigen Zeiten gefragt. Bei einem möglichen Wahlsieg der Euro-kritischen Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National befürchten Investoren ein weiteres Auseinanderdriften der Euro-Zone, was auf der Gemeinschaftswährung lastet.

Le Pen als Zweite des Vorwahlgangs und Macron gehen nun in die Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich. Für die zweite Runde am 7. Mai sagten die noch Sonntagabend veröffentlichten Umfragen dem unabhängigen Macron fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorher.

SNB gegen Franken Höhenflug

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stemmt sich gegen einen Höhenflug des Franken, weil das Schweizer Waren im Ausland verteuert und weniger konkurrenzfähig macht. Nach den Worten von SNB-Präsident Thomas Jordan sind die Währungshüter darauf vorbereitet, einem Aufwertungsdruck des Franken nach der Präsidentenwahl in Frankreich etwas entgegenzusetzen.

Die Notenbank sei bereit, dazu die vorhandenen Instrumente zu nutzen, sagte Jordan der Nachrichtenagentur Bloomberg. Um den Franken zu schwächen, interveniert die SNB am Devisenmarkt und hat die Zinsen auf minus 0,75 Prozent gesenkt. Bereits vor der Wahl hat sie Milliarden für Fremdwährungskäufe ausgegeben.

(sda reu)