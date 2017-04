‹Endlich!› oder ‹Neeeeein!›: Heute ist Schulstart

Für manche waren die Ferien wohl nicht genug - diese Personen wären doch besser noch etwas länger zu Hause geblieben. (Video: Youtube)

Nach zwei Wochen Ferien wird ab heute wieder die Schulbank gedrückt. Das hat für die einen Vor-, für die anderen - aus ihren Augen gesehen - nur Nachteile.

So geht es wohl vielen Kinder und Teenies, denn heute Montag heisst es wieder: Schulstart. Nach zwei Wochen faulenzen oder rumhängen gilt wieder ernst. Nun ist büffeln und Disziplin wieder angesagt. Und wohl das Schlimmste: Bis die Sommerferien beginnen, dauert es in Basel ganze zehn Wochen; im Fricktal sogar noch eine Woche länger.

Lehrer:

Die ersten Leidtragenden sind die Lehrer. Sie müssen nun wieder die Stimmungsschwankungen der Schüler ertragen (und die Schüler diejenigen der Lehrer).

Eltern:

Dafür freut es die Eltern. Nach zwei Wochen intensiver Zeit mit dem eigenen Nachwuchs haben sie nun wieder die Hütte leer. Keine rumtobenden oder kreischende Kinder: Fühlt sich für die einen doch glatt wie Ferien an.

Das werden wir vermissen:

Die Staumeldungen vom Gotthard. Denn sie waren ja schon lustig, wenn man nicht selbst mitten drin war.

An Ostern oder auch vergangenes Wochenende standen die Tessin-Verrückten bis zu 13 Kilometern am Gotthard – das entspricht einer Wartezeit von über drei Stunden. Am Ostermontag warteten Autos sogar bis nachts um 03:00 Uhr vor dem Südportal!

Da muss man sich wohl die Zeit auch etwas anders vertreiben können:

(Video: Youtube)

Auf das darf man gespannt sein:

Vor den Schulferien gab es am Gym Leo eine amüsante Diskussion zum Thema Trainerhose. Worüber wird wohl als nächstes debattiert? Keine Turnschuhe am Kirschgarten? Shorts-Verbot am Gym Muttenz? Wir werden es sehen.