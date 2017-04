Die Stichwahl in Frankreich und ihre Folgen für Basel

Der Telebasel News Beitrag vom 24. April 2017.

Er bricht eine Lanze für Europa, sie will die Grenzen wieder zurück: Die Wahl zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen ist auch für das Dreiländereck wegweisend. Ob Pendler, ÖV oder Flughafen - Verschiedenes ist von der künftigen Stossrichtung in Paris betroffen. Dieser Ansicht sind Stimmen aus der Politik und Wirtschaft.

Raus aus Schengen, Schlagbäume runter: Die Forderungen von Marine Le Pen wären aus der Sicht von SP-Grossrat Christian von Wartburg wenig realistisch. Gerade für eine Grenzregion wie Basel wäre das besonders verheerend: «Stellen Sie sich vor, all die Pendler aus Frankreich müssten kontrolliert werden – und nicht nur stichprobenmässig wie jetzt», sagt der Präsident der Regiokommission. «Das wäre logistisch gar nicht zu bewältigen.»

Probleme einer isolationistischen Politik, wie sie der rechte Front National vertritt, würden in seinen Augen auch einem laufenden ÖV-Projekt einen Strich durch die Rechnung machen. Die Verlängerung der Tramlinie 3 wäre wohl nur halb so spannend. «Alle müssten bei der Grenze aussteigen und sich einer Personenkontrolle unterziehen», prophezeit Christian von Wartburg. So werde es schwierig, den Taktfahrplan des Trams einzuhalten. Mögliche Probleme sieht der Grossrat auch für die Idee einer Bahnstrecke zum EuroAirport im Falle Wahlerfolgs von Le Pen.

Franz Saladin, Direktor der Handelskammer beider Basel, sieht das ähnlich. Wie er findet, wäre eher ein europafreundlicher Kurs der französischen Regierung im Sinne der regionalen Wirtschaft. Auch er nennt als wichtigen Punkt den Flughafen, der auf eine Zusammenarbeit zwischen Paris und Bern angewiesen sei. «Darum wäre Herr Macron als Präsident sicher keine schlechte Nachricht für die Region», sagt Saladin. Er sieht aber dem 7. Mai gelassen entgegen. Schliesslich habe man ja bereits beim Wahlkampf von Donald Trump gesehen, dass nicht alles umgesetzt wird. «Wir werden sehen, ob die Hunde, die bellen, dann auch tatsächlich beissen.»