Die Rosenkavaliere buhlen wieder

Bachelorette Eli Simic mit ihren 21 Rosenkavalieren. (Bild: zVg/3+)

Ab Montag, 24. April 2017, buhlen wieder 21 Männer um die Gunst einer neuen Bachelorette. Mit dabei sind auch Kandidaten aus der Region.

Sendungen wie ‹Die Bachelorette› oder auch das männliche Pendant ‹Der Bachelor› sind Garanten für Einschaltquoten. Kein Wunder geht es also für den TV-Sender ‹3+› bereits in die dritte Staffel.

Das Erfolgsrezept setzt sich aus viel Schönheit, einiges an Spannung und natürlich auch aus einer Prise Fremdschämen zusammen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch jeweils markante Persönlichkeiten wie beispielsweise Bachelor Vujo Gavric oder die Kanditatin Céline Centino.

Die Bachelorette

Nach Frieda Hodel und Zaklina Djuricic sucht nun die St. Gallerin Eli Simic ihre grosse Liebe im TV. Wenn sie nicht gerade Rosen verteilt, ist Eli Illusionistin und ‹Quick-Change›-Artistin. Mit diesem Talent konnte sie gemeinsam mit Partnerin Natalie bereits in verschiedenen TV-Formaten, unter anderem bei ‹TV Total› und ‹Das Supertalent›, auftreten.

(Video: Youtube)

Während den nächsten 9 Wochen wird man vermutlich auch viele verschiede Outfits an der neuen Bachelorette sehen können – und dabei mitfiebern, ob sie dazu ihre grosse Liebe finden wird. Kann einer der 21 Kandidaten mit den rasanten Wechseln von Eli Simic mithalten? In insgesamt neun Folgen werden wir es erfahren.

Die Kandidaten

In einem (vermutlich) harten Auswahlverfahren konnten sich insgesamt 21 Männer für die letzte Runde qualifizieren. Diese Herren dürfen nun in der dritten Staffel von ‹Die Bachelorette› um die Gunst von Eli Simic buhlen.

Die Kandidaten könnten nicht unterschiedlicher sein. Von Fashionberater über Bauführer bis hin zu Fitness-Coaches und Briefmarkenhändlern hat es alles dabei. Auch in dieser Staffel hat es wieder einige scheinbar markante Persönlichkeiten dabei, welche bereits im Vorfeld von sich zu reden machten.

Eher ruhig war es aber bisher um den 34-jährigen Nunzio aus dem Baselbiet. Der Servicetechniker mit zwei Kindern dürfte aber als Familienmensch durchaus Chancen auf einen langen Verbleib in der Sendung haben. Das ist jedoch nicht seine einzige Stärke: «Ich habe versucht, Eli mit meinem Charme für mich zu gewinnen» erzählt uns der Laufener am Telefon. Sein erster Eindruck der Bachelorette? «Sie ist eine sehr sympathische Frau und hat eine tolle Ausstrahlung. Für mich hats gepasst.» Mit den Konkurrenten habe er mehr oder weniger mit allen ein gutes Verhältnis. «Es ist eine tolle Gruppe», meint er gegenüber Telebasel.

Einer seiner Konkurrenten stammt ebenfalls aus der Region, genauer aus Rheinfelden. Davide, der mit 40 Jahren der älteste in der Gruppe ist, kann vor allem durch seine Lebenserfahrung punkten. «Durch meinen Nebenjob als Life-Coach habe ich aber auch eine gute Menschenkenntnis, welche in einer solchen Show sicher von Nutzen sein kann.» Auch mit Davide haben wir telefonisch Kontakt aufgenommen und ihn über die Bachelorette Eli befragt: «Sie hat eine unglaublich positive Ausstrahlung und ein wunderschönes Lächeln», schwärmt er. Gegenüber den anderen Kandidaten wirkt der sonst offene Aargauer eher zurückhaltend. «Am Anfang ist es ein Antasten. Man merkt aber schnell, wer mehr Selbstvertrauen hat und mit wem man gut auskommt – obwohl ich mich bei einigen in meiner Einschätzung getäuscht habe.»

Die beiden Kandidaten aus der Regionen wird Telebasel natürlich im Auge behalten. Aber auch die anderen 19 Kandidaten werden nicht aussen vor gelassen. Es erwartet uns eine spannende dritte Staffel von ‹Die Bachelorette›.