Deutscher Botschafter stellt sich Basler Schülern

Spricht mit Basler Schülerinnen und Schülern über die EU: Der deutsche Botschafter Otto Lampe (Bild: Keystone).

Seltene Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Münsterplatz: Der deutsche Botschafter Otto Lampe stellt sich ihnen in einer Podiumsdiskussion. Angesprochen werden sollen Fragen zum Verhältnis Schweiz - EU, etwa: sollte die Schweiz der EU beitreten? Im Talk Otto Lampe, ab 18:40 Uhr.

Das Bild gehört ins Archiv des Gymnasiums Münsterplatz – und wird wohl auch in zahlreichen Social Media-Kanäle gepostet: Der deutsche Botschafter Otto Lampe wird sich auf dem Podium mit sieben bis acht Jugendlichen direkt unterhalten. Als Themen sollen etwa die strukturellen Probleme innerhalb der EU zur Sprache kommen, das Verhältnis der Bundesrepublik zur Türkei und die Attraktivität eines möglichen EU-Beitritts der Schweiz.

Anschliessend besteht für das Publikum – etwa 200 Schülerinnen und Schüler – die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die 4. und 5. Gymnasialklassen haben sich zuvor im Geschichts- und Deutschunterricht auf den Anlass vorbereitet.

Otto Lampe ist seit September 2013 deutscher Botschafter in Bern. Im Sommer 2017 soll er pensioniert werden. Für Schlagzeilen hierzulande hat er gesorgt, als er im September 2015 anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bern bemerkte, dass es nun an der Schweiz liege, konkrete Lösungen bezüglich der Umsetzung der ‹Masseneinwanderungsinitiative› vorzubringen. Humor bewies er, als er im Februar 2017 auf Ex-SVP-Präsident Toni Brunner reagierte, der es Schweizer Hochschulen verbieten wollte, deutsche Professoren anzustellen. In einem Tweet schrieb er: «Lieber @svpbrunner, vielen Dank dass wir die Professoren behalten dürfen. Wir hätten dann auch gerne mehr CH Fussballer.»

Im Talk spricht Otto Lampe über die Podiumsdiskussion mit den Basler Schülerinnen und Schülern sowie über Fragen zur EU und dem Verhältnis zwischen Schweizern und Deutschen, ab 18:40 Uhr.