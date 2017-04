Der RC Blauweiss startet gut in die Saison

Janis Stoffel und Martin Ausborn siegten im Feld der Doppelzweier mit grossem Vorsprung. (Bild: zVg/RC Blauweiss Basel)

Der RC Blauweiss Basel startete dieses Wochenende gut in die Regattasaison. Die neue Talentförderung des Ruderclubs führte beim ersten Einsatz an der Nationalen Ruderregatta Lauerzersee schon zum Erfolg: In der Junioren Kategorie U19 dominierten Janis Stoffel und Martin Ausborn das Feld der Doppelzweier und siegten mit grossem Vorsprung.

Auch der neu gebildete Junioren Doppelvierer mit Jakob Reber, Emanuel Poncioni, Martin Ausborn und Janis Stoffel war erfolgreich an der Saisoneröffnung in Schwyz. Am Samstag verpassten sie den Sieg um fünf Zehntel, am Sonntag hingegen erruderten sie im Finale den dritten Rang.

Neben den Junioren U19 brachten auch die erfahrenen Blauweiss Elite Ruderer Medaillen nach Basel zurück. Sowohl Tom Barylov (Einer Männer Elite) als auch Seraina Rodewald (Einer Frauen Leichtgewicht) erreichten je einen zweiten Rang. Dies sei eine gute Ausgangslage für die bevorstehenden Selektionen für die Studenten Europa-Meisterschaften vom 14. – 16. Juli in Subotica (Serbien), so der RC Blauweiss in einer Mitteilung.

Auch ein gutes Ergebnis erruderten sich Adriana Wälti und Stefanie Thoma: Sie erreichten im leichten Doppelzweier bei den Frauen den 1. Rang.

Elena Stoffel debütierte mit Erfolg im U17 Einer: Trotz schwieriger Wasserverhältnisse konnte sie sich den vierten Rang sichern.