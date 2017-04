Ein Auto landete nach einem Selbstunfall in Brislach in einer Mauer. (Bild: Polizei BL)

Baselland Auto landet in Mauer

In Brislach ereignete sich am Sonntagnachmittag, 23. April 2017, ein Selbstunfall: Ein Auto landete auf der Zwingenstrasse in einer Mauer.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Zwingenstrasse in Richtung Breitenbach. In einer Linkskurve sei der Fahrzeuglenker geradeaus in eine Abgrenzungsmauer und anschliessend in die Hecke der Liegenschaft gefahren, schreibt die Polizei Basel-Landschaft. Bei dem Unfall wurde laut der Polizei niemand verletzt. Es entstand aber ein grosser Sachschaden am Auto und an der Abgrenzungsmauer. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Er wird zurzeit von Spezialisten der Polizei untersucht.

