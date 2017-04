Hier passierte der Unfall. (Bild: Screenshot Google Maps)

Baselland Auto crasht in Rollerfahrerin

In Allschwil ereignet sich am Montag, 24. April 2017, eine Kollision an der Kreuzung des Herrenwegs und der Allschwilerstrasse. Dabei musste die Rollerfahrerin verletzt in Spital gebracht werden.

Um 08:15 Uhr passierte es. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Allschwilerweg in Richtung Herrenweg. An der Kreuzung übersah sie die vortrittsberechtigte Rollerfahrerin, welche auf dem Herrenweg von links her kam und in Richtung Basel-Stadt fuhr. Die 26-Jährige Rollerfahrerin stürzte dabei zu Boden, zog sich Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen.

