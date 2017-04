«Sie müssen das System nicht verstehen, um reich zu werden»

Der Telebasel News Beitrag vom 23. April 2017.

Sie versprechen teure Autos und viel Geld. Jeder könne bei Kyäni reich werden, wenn er nur genug weitere Geschäftspartner anwerben kann. Das System ist aber umstritten.

In den sozialen Medien präsentieren sich die Mitglieder in einem luxeriösen Lebensstil, um potenzielle Geschäftspartner von ihrem Erfolg zu überzeugen. Mit diesem Marketingsystem lockt das Unternehmen viele junge Basler an. Es ist allerdings stark umstritten, da es dem illegalen Schneeballsystem sehr nahe kommt. Erst kürzlich versuchte man im Hotel Stücki, weitere junge Basler von Kyäni zu überzeugen.

Illegales Schneeballsystem

Innerhalb von drei Monaten sei es bei Kyäni machbar, einen fünfstelligen Monatslohn zu erhalten. Mit teuren Promo-Autos, hohen Erfolgschancen und pompösen Firmenevents wirbt die Firma um unabhängige Vertriebspartner. Diese wiederum werben ebenfalls, um weitere Vertriebspartner an sich zu binden, da pro dazu gewonnenen Vertriebspartner ihr Einkommen steigen soll. Dieses Marketingsystem wird Multi-Level-Marketing-System genannt und liegt dem illegalem Schneeballsystem nahe. Dieses ist hierzulande verboten, da es darauf abzielt, die Vertriebspartner systematisch auszunehmen.

Die Grenzen zwischen dem legalen Multi-Level-Marketing-System und dem illegalen Schneeballsystem seien nicht immer klar zu erkennen, erklärt Rechtsanwalt Martin Steiger. Sein Eindruck sei, dass Kyäni zwar viele Elemente vom Schneeballsystem habe, was aber nicht gleich bedeute dass es illegal sei.

Kyäni distanziert sich

Die Firma selbst distanziert sich vom Schneeballsystem und erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme:

«Leider stimmt es, dass gerade in der breiten Bevölkerung Multi-Level-Marketing schnell mit ‹Schneeballsystem› verwechselt wird. Die Unterschiede sind jedoch ganz einfach.

Schneeballsysteme zahlen Prämien oder ‹Kopfgelder› dafür, dass weitere Teilnehmer dazu veranlasst werden, sich in das System einzukaufen. Irgendwann finden sich keine Teilnehmer mehr und das System bricht zusammen. Die letzten Teilnehmer werden dann immer ihr Geld verlieren, denn es gibt keine Ware oder keine von Wert, die einen Umsatz generiert, aus dem es möglich wäre, eine Investition zu refinanzieren.

Kyäni zahlt keine Kopfgelder. Alle Provisionen und alle Boni basieren auf dem Verkauf von Produkten an Menschen, die sie konsumieren bzw. verbrauchen wollen. Manche dieser Menschen interessieren sich für das Geschäftsmodell und werden Vertriebspartner. Diejenigen, die das nicht wollen, bleiben Kunden.»

Seminare im Stücki

Um Vertriebspartner zu werden müsse eine Gebühr von 89.- gezahlt werden. Zudem müssen sämtliche Produkte von Kyäni gekauft werden. Im Internet sind diese für einen Gesamtwert von 300.- zu kaufen.

Erst kürzlich fand im Hotel Stücki ein Seminar statt, in welchem junge Basler von der Firma und ihrem Erfolg überzeugt werden sollten. Den Erfolg soll das «bahnbrechende» Nahrungsergänzungsmittel von Kyäni bringen. Auf Facebook kursiert ein Video von der Veranstaltung. Im Publikum sitzen ausschliesslich junge Menschen. Ihnen wird Roman Dossenbach vorgeführt, mehrfacher Weltrekordhalter in Liegestütze machen. Seine körperliche Fitness habe er den Produkten von Kyäni zu verdanken, erklärt er dem begeistertem Publikum unter Applaus.

(Video: Facebook)

Dies ist allerdings einer der wenigen Facebookposts in der Kyäni-Community, in welchem es um das Produkt selbst geht. Die unabhängigen Vertriebspartner zeigen sich im Netz im luxuriösen Lebensstil mit teuren Autos, um weitere Mitglieder anzulocken. Je mehr weitere Vertriebspartner in die Firma geholt werden, um so höher steigt ein Mitglied in der Rangordnung vom Unternehmen. Von ‹Jade› bis ‹Double Black Diamond› gehen die verschiedenen Rangstufen, in welchen man jeweils unterschiedlich viel verdienen soll.

Im Kyäni Vergütungsplan wird das System mit unterschiedlichen Diagrammen und Tabellen auf 18 Seiten erklärt. Diesen brauche man aber überhaupt nicht zu verstehen, um Geld zu verdienen, wird in einem Video auf Youtube erklärt. An einer Veranstaltung von Kyäni erklärt eines der Mitglieder auf der Bühne: «Als ich das damals das erste Mal kennengelernt habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht. Es gibt 13 Einkommensarten und es ist auch gar nicht notwendig alle zu verstehen, um Geld zu verdienen. Das ist ja das coole bei unserem Marketingplan.»

Doch genau da sieht Rechtsanwalt Martin Steiger das Problem. Die Chancen, erfolgreich zu werden, seien, wie überall in der Wirtschaft, gering. Schnell viel Geld verdienen sei schwierig bis unmöglich. Darum rät er, sich das Unternehmen genau anzuschauen, den Vergütungsplan durchzulesen und sich nicht vom dargestellten Erfolg mitreissen zu lassen, sondern erst mitzumachen, wenn man wirklich alles verstanden habe und immer vorsichtig zu bleiben.