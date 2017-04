Schweizer Tennis-Nati verpasst den Final

Viktorija Golubic verliert das vierte Einzel und somit verpasst die Schweiz den Einzug ins Fedcup-Finale. (Bild: Keystone/EPA/TATYANA ZENKOVICH)

Das Schweizer Fedcup-Team verpasst den Finaleinzug durch eine 1:3-Niederlage gegen Weissrussland.

Viktorija Golubic (WTA 54) unterlag im vierten Einzel in Minsk der erst 18-jährigen Arina Sabalenka (WTA 125) in 2:08 Stunden 3:6, 6:2, 4:6. Es wäre der zweite Final der Schweiz gewesen nach 1998 (2:3-Niederlage in Genf gegen Spanien).

Zuvor hatte bereits Timea Bacsinszky (WTA 22) das Einzel der beiden Teamleaderinnen gegen Alexandra Sasnowitsch 2:6, 6:7 (2:7) verloren. Erst ganz am Ende, als sie bei 5:4 und 6:5 zweimal zum Match aufschlug, kam die Weissrussin, die bereits am Ladies Open in Biel mit der Halbfinal-Qualifikation überrascht hatte, ins Zittern. Sie musste Bacsinszky ihre beiden einzigen Breaks zugestehen. Im Tiebreak behielt dann aber wieder Sasnowitsch nach gut eineinhalb Stunden klar die Oberhand.

Vor allem zu Beginn war Bacsinszky von der aufstrebenden Gegnerin, die bereits im Viertelfinal gegen die Niederlande beide Einzel gewonnen hatte, auf der ganzen Linie dominiert worden. «Sie war besser als ich», musste die 27-jährige Waadtländerin zugeben. «Eine Siegesserie, wie sie sie zuletzt hatte, hilft natürlich.» Bacsinszky hat hingegen eine Verletzungspause wegen ihres linken Handgelenks hinter sich und agierte nicht mit der nötigen Konsequenz und wohl auch mit zu wenig Selbstvertrauen. Sie gab auch zu, wieder etwas Schmerzen im Handgelenk verspürt zu haben. Dennoch versprach sie, fpr ein allfälliges Doppel bereit zu sein. «All in», meinte sie lachend.

Die Weissrussinnen führen nun aber 2:1. Die Schweiz müsste nun sowohl das vierte Einzel zwischen Viktorija Golubic (WTA 54) und Arina Sabalenka (WTA 125) als auch das abschliessende Doppel gewinnen, um in den Final vorzustossen. (sda)