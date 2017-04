Macron und Le Pen voraussichtlich in der zweiten Runde

Gemäss der Hochrechnung des staatlichen TV-Senders ‹France 2› kommt der Mitte-Links-Ex-Minister Macron auf 23,7 und die Chefin des rechtsextremen Front National auf 21,7 Prozent.

Macron sagte der Nachrichtenagentur AFP in einer ersten Reaktion, damit werde «ein neues Kapitel im politischen Leben Frankreichs aufgeschlagen». Damit verwies er auf den Umstand, dass bei einer Bestätigung der Hochrechnungen erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs kein Kandidat der Konservativen oder der Sozialisten in der Wahl ums Präsidentenamt mit dabei ist.

Debakel für die Sozialisten

Nicht in die Stichwahl schafften es der Konservative Ex-Regierungschef François Fillon und der Linksaussen Jean-Luc Mélenchon. Sie lagen gleichauf bei 19,5 Prozent. Weit abgeschlagen auf dem fünften Rang findet sich der Kandidat der regierenden Sozialisten, Benoît Hamon.

Ihm fielen gemäss ‹France 2› 6,2 Prozent der Stimmen zu. Das ist das mit Abstand schlechteste Ergebnis für einen Sozialisten bei einer Präsidentschaftswahl in der Fünften Republik. Hamon sprach von einer «moralischen Niederlage» und rief zur Wahl Macrons auf.

Höchste Sicherheitsmassnahmen

Es war die erste Präsidentschaftswahl in Frankreich, seit dschihadistische Terroristen im November 2015 im Konzerthaus Bataclan und an anderen Orten von Paris Massaker angerichtet hatten. Seitdem gilt in Frankreich der Ausnahmezustand.

Die Sorge vor möglichen weiteren Anschlägen am Wahltag war gross. Erst am Freitag hatte ein mutmasslicher Terrorist an der Pariser Prachtmeile Champs-Élysées einen Polizisten erschossen.

Entsprechend umfassend waren die Sicherheitsvorkehrungen. Die mehr als 66’000 Wahllokale wurden von rund 50’000 Polizisten gesichert, zusätzlich waren 7000 Soldaten im Einsatz. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

