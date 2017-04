Eddy Yusof zeigte in seinem ersten Gerätefinal an internationalen Titelkämpfen eine starke Leistung. (Bild: zVg.)

International Kunstturnen: Platz 5 für Eddy Yusof im Barrenfinal

Eddy Yusof belegt an den Europameisterschaften in Cluj-Napoca im Final am Barren den guten 5. Platz. Oliver Hegi wird nach zwei Stürzen nur Achter.

Yusof zeigte im Final eine starke, fehlerlose Übung und steigerte sich im Vergleich zur Qualifikation um einen halben Punkt. Mit 15,000 Punkten blieben die Medaillen im ersten Gerätefinal an internationalen Titelkämpfen für den 22-jährigen Zürcher jedoch ausser Reichweite, da die Konkurrenz schwieriger als Yusof turnte. Gold holte Oleg Wernjajew aus der Ukraine, der Sieger des Mehrkampfs vom Freitag. Silber ging an den Deutschen Lukas Dauser, Bronze holte Nikita Nagorni aus Russland. Pech bekundete Oliver Hegi. Der Fünfte des Finals am Pauschenpferd vom Samstag, 22. April 2017, bekundete ein Problem mit dem Griff und stürzte zweimal. Rang 8 war die logische Folge seiner Fehler. Hegi bietet sich jedoch eine weitere Chance. Im Final am Reck kämpft er zusammen mit Pablo Brägger um die Medaillen. (sda)

