Der FCB hätte heute Meister sein können

2:1 siegte Lugano gegen YB. Auch wenn die Chancen wohl kaum da waren, die Berner sind dem Meistertitel so wieder einen Schritt wieter davon gerückt. (Bild: KEYSTONE/Peter Schneider)

Ohne Guillaume Hoarau schiessen die Young Boys kaum Tore. Das jüngste Beispiel liefert die 1:2-Heimniederlage gegen Lugano. Der FC Basel hätte mit einem Sieg gegen Vaduz heute schon feiern können.

Ein 0:1 gegen die Grasshoppers, jetzt ein 1:2 gegen das aufstrebende Lugano. Was die Fans in Bern an zwei Sonntagen nacheinander vorgesetzt bekamen, war magere Kost. Mager für eine Mannschaft mit einem Kader, das in der Offensive nominell überdurchschnittlich gut bestückt ist. Wohl bezeichnenderweise traf für YB nach 86 Minuten der junge Einwechselspieler Michel Aebischer.

Als Hoarau im Herbst verletzungshalber fehlte, brachten die Berner in vier Spielen dreimal kein Tor zustande. Und gerade jetzt waren die Partien gegen GC und Lugano die ersten beiden nach dem neuerlichen Ausfall des Franzosen.

Lugano bestätigte sich als Team der Stunde und als Team des Frühlings. Der erste Sieger der erstaunlichen Entwicklung ist Präsident, Sportdirektor und Geldgeber Angelo Renzetti. Er entschied richtige, als er in der Winterpause nicht an Trainer Andrea Manzo festhielt, sondern diesen durch Paolo Tramezzani ersetzte. Der zweite Gewinner ist Tramezzani selbst. Er fand mit der von zwei Mittelfeldspielern unterstützten Dreierabwehr ein System, an dem sich die Gegner die Zähne ausbeissen. Vorne können sich Alioski und Sadiku entfalten.

Luganos jüngste Bilanzen sind imposant. In der Rückrunde haben sie sieben von elf Spielen gewonnen, die letzten vier am Stück. In Bern gewannen sie Seit dem Wiederaufstieg drei von vier Partien.

FCB mit Titelchance am Freitag

Damit hätte Lugano dem FCB Schützenhilfe zum vorzeitigen Titelgewinn geleistet. Da die Basler gestern gegen Tabellenschlusslicht Vaduz aber enttäuschten und nur 2:2 spielten, reicht es heute noch nicht. Mit mindestens einem Unentschieden wäre nächsten Freitag 28. April aber alles klar 6 Runden vor Meisterschaftsende. Der FCB hat es also in den eigenen Füssen am Freitag auswärts gegen Luzern.

(sda/splattner)

Telegramm:

Young Boys – Lugano 1:2 (0:1)

13’234 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 6. Alioski (Sadiku) 0:1. 55. Sadiku (Mariani) 0:2. 86. Aebischer (Frey) 1:2.

Young Boys: Mvogo; Mbabu, von Bergen, Rochat, Joss; Schick (59. Seferi), Sanogo, Zakaria (59. Aebischer), Sulejmani; Gerndt, Frey.

Lugano: Salvi; Cümart, Sulmoni, Golemic; Crnigoj, Sabbatini, Piccinocchi (79. Rey), Mariani, Mihajlovic; Sadiku, Alioski.

Bemerkungen: Young Boys ohne Assalé, Ravet (beide gesperrt), Hoarau, Wüthrich (beide verletzt) und Bertone (krank). Lugano ohne Jozinovic, Urbano, Rosseti (alle verletzt) und Ponce (nicht im Aufgebot). 20. Freistoss von Sulejmani an die Latte. Pfostenschuss: 38. Sadiku. Verwarnungen: 26. Mbabu (Foul), 31. Sabbatini (Reklamieren), 63. Aebischer (Foul), 69. Von Bergen (Foul).