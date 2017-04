AfD zieht mit ungleichem Duo in Wahlkampf

Damit zieht die AfD mit einem nationalkonservativ ausgerichteten Spitzenduo in den Wahlkampf und stellt Parteichefin Petry ins Abseits. Mit zwei Drittel der Stimmen wählte der Parteitag in Köln am Sonntag Gauland und Weidel. Weidel zeigte sich vor Delegierten zuversichtlich, dass die AfD im Mai in die Landesparlamente in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen einziehen werde und im September in den Bundestag.

«Wir sind stärker als je zuvor.» Weidel gilt zwar als Vertreterin des wirtschaftsliberalen Flügels. In Köln blies sie jedoch in das gleiche Horn wie der Co-Parteivorsitzende Jörg Meuthen, der beklagt, er sehe in den Städten immer weniger Menschen mit deutschen Wurzeln. Weidel sagte, die AfD werde Opposition gegen eine «unverantwortliche Migrationspolitik» machen und die deutsche Identität bewahren.

Gauland betonte: «Wir wollen das Land behalten, das wir von unseren Müttern und Vätern ererbt haben.» Und: «Wir sind stolz, Deutsche zu sein.» Die AfD-Vorsitzende selbst hatte nach wochenlangem Tauziehen vor einigen Tagen überraschend erklärt, sie stehe nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung.

«Wir brauchen Sie»

In Richtung Petry zeigte sich Gauland versöhnlich: «Wir brauchen Sie in der Partei», rief er unter grossem Applaus der Delegierten.

Sie hatte zuvor eine schwere Schlappe einstecken müssen: Die Delegierten hatten es abgelehnt, sich mit einem von ihr formulierten Zukunftsantrag zu befassen, mit dem sie eine strategische Neuausrichtung erzwingen wollte. Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen griff die 41-Jährige, die gegen eine ‹fundamentaloppositionelle Strategie› der AfD ist, frontal an.

Die rechtspopulistische AfD verabschiedete bei dem von Protesten begleiteten Parteitag auch ihr Programm für die Bundestagswahl im September. Darin spricht sich die Partei gegen eine «ungeregelte Massenimmigration in unser Land und in unsere Sozialsysteme» aus.

Integration sei eine Bringschuld der Migranten – diese müssten sich anpassen. Deutschland solle den Euro-Raum verlassen. Für die Wiedereinführung der D-Mark müssten rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. Familien sollten gestärkt werden.

Optimistisch trotz Schlappe

Petry zeigte sich trotz ihrer Schlappe zuversichtlich, dass ihr die Partei noch folgen werde. Sie will die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen. «Ich glaube, dass die Partei aufwachen wird und sehen wird, dass eine Orientierung nach innen für eine Partei, die gewählt werden will, nicht ausreicht», sagte sie im ZDF.

Vor Journalisten in Köln betonte sie, sie wolle der AfD vorerst nicht den Rücken kehren. Auf die Frage, ob es noch ihre Partei sei, antwortete sie: «Ich werde mir bis zum Herbst ansehen, wie sich das weiter entwickelt.»

