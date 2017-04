Marco Streller zu den Gerüchten um Thorsten Fink an der Medienkonferenz des FCB.

Basel Was war dran an den Gerüchten um Thorsten Fink?

Erst vor einer Woche tauchten Bilder von Thorsten Fink am EuroAirport Basel auf. Am gleichen Abend bestätigt Fink, was viele FCB-Fans bereits im Vorfeld vermutet hatten: Der Deutsche stand mit der neuen FCB-Spitze im Gespräch um eine Rückkehr. Doch nun wird nicht Thorsten Fink, sondern Raphael Wicky als neuer FCB-Cheftrainer bekanntgegeben. Was war letzte Woche wirklich los? Marco Streller nimmt in der Medienkonferenz Stellung.

Obwohl es wahrscheinlich schien, dass die neue FCB-Führung mehrere Optionen auf dem Trainerposten prüft, schien Thorsten Fink einer der Topkandidaten für das Traineramt in Basel zu sein. Gerade auch weil er gut mit Marco Streller befreundet ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Streller seinen Freund zurück ins FCB-Boot holt, bestand jedenfalls. Und Finks Ausstiegsklausel bei Austria Wien passte nur zu perfekt dazu: Obwohl sein Vertrag bei den Österreichern noch läuft, hätte er frühzeitig aussteigen dürfen – aber nur, wenn er zum FCB wechselte. Das ist nun aber nicht der Fall – denn nicht Thorsten Fink, sondern Raphael Wicky wird neuer Cheftrainer beim FCB. Was war letzte Woche los? Marco Streller nahm an der FCB-Medienkonferenz dazu Stellung: Raphael Wicky war immer erste Wahl «Dass er hier war, hat er ja selber bestätigt», sagt Marco Streller. «Es war so, dass wir eine Shortlist hatten – und uns auch ausgetauscht haben». Man habe sich mit allen Kandidaten auf der Shortlist unterhalten. «Da war aber weder ein Angebot noch eine Anfrage bei einem anderen Verein», stellt Streller klar. Ganz oben auf ihrer Liste habe immer Raphael Wicky gestanden, so Streller: «Raphael Wicky war unsere erste Wahl». Die Freundschaft zwischen Streller und Fink durfte die Entscheidung nicht beeinflussen: «Man muss in solchen Entscheiden die Emotionen erst einmal aussen vor lassen. Man muss rational sein», sagt Streller. Und die rationale Entscheidung sei nicht schwer zu treffen gewesen: «Wir haben uns wirklich rein auf die Fakten konzentriert und wir waren nach dem Gespräch mit Raphi am Dienstag hundert Prozent von ihm überzeugt – und zwar die ganze technische Kommission. Also es war ein ganz klarer Entscheid für Raphael Wicky».

