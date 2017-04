Anfang April soll die USA den mutmasslichen IS-Anhänger getötet haben. (Bild: Keystone/EPA/JEON HEON-KYUN)

International USA töten Vertrauten von IS-Chef

Die USA haben nach eigenen Angaben bei einer Boden-Operation in Syrien einen hochrangigen IS-Kämpfer und Vertrauten des Extremisten-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi getötet. Der vermutlich aus Usbekistan stammende Abdurachmon Usbeki sei an der Planung des Anschlags auf den Nachtclub ‹Reina› in Istanbul mit 39 Toten beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher des US-Zentralkommandos am Freitag, 21. April 2017, mit.

Er sei am 6. April in der Nähe von Majadin getötet worden. Es habe sich nicht um einen Luftangriff gehandelt. Der Sprecher machte keine näheren Angaben. Der US-Beauftragte für den Kampf gegen dschihadistische Gruppen im Irak und in Syrien, Brett McGurk, sagte zudem auf Twitter: «Wir werden euch überall finden.» Zu dem Anschlag in Istanbul in der Silvesternacht hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Der IS bezeichnete die Tat als Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien. Ein Bewaffneter hatte den Club gestürmt und um sich geschossen. Der mutmassliche Attentäter, der ebenfalls aus Usbekistan stammt, wurde zwei Wochen später in einer Wohnung im Stadtviertel Esenyurt am Westrand von Istanbul gefasst. (sda)

