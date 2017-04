12 Kilometer oder auch 3 Stunden wartet man am Samstag, 22. April 2017, vor dem Gotthard-Südportal. (Bild: KEYSTONE/Karl Mathis)

Schweiz Und wieder: Mega-Stau am Gotthard-Tunnel

So haben sich das die meisten Ferienrückkehrer wohl nicht vorgestellt: Ihre Fahrt in die Deutschschweiz verzögerte sich am Samstag, 22. April 2017, um mehrere Stunden. Geduld brauchten sie vor dem Gotthard-Südportal.

An Ostern staute es wohl nicht genug: Um 13 Uhr stauten sich die Fahrzeuge heute zwischen Biasca TI und der Raststätte Stalvedro TI auf mehreren Abschnitten bis zu einer Länge von zwölf Kilometern, wie der Homepage des Touring Club Schweiz zu entnehmen war. Die Wartezeit betrug rund drei Stunden. #A2 – Chiasso -> Gotthard – Zwischen Biasca und Raststätte Stalvedro 12 km Stau, Überlastung, Wartezeit bis zu 3 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 22, 2017 Die Autobahneinfahrten Biasca, Faido, Quinto, Airolo waren gesperrt. Der TCS empfahl den Autofahrenden die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel. Auch vor dem Nordportal brauchte es Geduld. Dort stauten sich die Fahrzeuge am Samstagmittag auf einer Länge von sechs Kilometern. Der Zeitverlust betrug rund eine Stunde. Die Einfahrt bei Göschenen UR war gesperrt. Auch auf der Hauptstrasse zwischen Erstfeld und Göschenen war mit grossem Zeitverlust zu rechnen. Monsterstau am Osterwochenende Bereits vergangenes Wochenende staute es am Gotthard heftig. Am Karfreitag staute es bis zu 12 Kilometern am Nordportal. Am Ostermontag stand man bis nachts um 03:00 Uhr noch. Erst danach floss der Verkehr wieder störungsfrei. (sda/mk)

Was geschah bisher

Auch interessant