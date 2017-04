Strassen-Engpass sorgt für Sicherheit

Der Telebasel News Beitrag vom 22. April 2017.

Die neu sanierte Kantonsstrasse in Zwingen sorgt für Kritik bei einigen Anwohnern: Ein Strassenabschnitt sei zu schmal, damit Autos und Velos nebeneinander fahren können. Dies sei eine Gefahr für Velofahrer, sagen Anwohner. Das Baselbieter Baudepartement klärt sie auf.

Auf der Höhe des Schloss von Zwingen befindet sich auch die neue Fussgängerinsel, die Anwohner zu Kritik veranlasst. Auf der Kantonsstrasse weist die Fahrspur in Richtung Laufen neben der Fahrbahn für Autos auch einen Velostreifen auf. Anders sieht die Situation in Fahrtrichtungen Grellingen aus: Die Fahrspurbreite beträgt gerade einmal 3 Meter und 20 Centimeter. Sie ist also zu schmal, wenn Velofahrer und Autofahrer gleichzeitig hindurchfaren wollen. Anwohner befürchten deshalb eine grosse Gefahr für Velofahrer, zumal vor und nach der Fussgängerinsel ein Velostreifen aufgetragen ist.

Absichtlich schmale Fahrspur

«Das ist Absicht», sagt beim Baselbieter Baudepartement der Leiter für Kantonsstrassen, Urs Hess. Die Strasse sei extra schmal gehalten, damit Autofahrer frühzeitig erkennen, dass sie abbremsen müssen, weil bei der Fussgängerinsel nur ein Fahrzeug gleichzeitig durchfahren kann. Dies diene der Verkehrssicherheit von Velofahrern, sagt Hess. Die so gebaute Verkehrsinsel diene allen Verkehrs-Teilnehmern, ist Hess überzeugt: Fussgängern, Velofahrer und Autofahrer. Sie alle erhalten eine klar getrennte Fahrspur. Und die Fussgänger können auf der Mittelinsel einen Zwischenhalt einlegen bis sie die ganze Fahrspur überqueren.