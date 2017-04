1/19 Raphael Wicky gab 1993 sein NLA-Debüt mit dem FC Sion. 1997 wurde er mit Sitten Schweizermeister, drei Mal durfte er mit dem FC Sion den Cup-Pokal in die Höhe stemmen. (Bild: Keystone)

2/19 1994 erfolgte das erste Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft. (Bild: Keystone)

3/19 1997 wechselte er in die Bundesliga zum SV Werder Bremen. (Bild: Keystone)

4/19 Am 23. Januar 1998 wurde Wicky an der ‹Nacht des Schweizer Fussballs› in Basel zum ‹Credit Suisse Player of The Year (bester Schweizer Profi im Ausland)› gekürt. (Bild: Keystone)

5/19 2001 spielte der Walliser für ein Jahr bei Atlético Madrid in der Segunda División. (Bild: Keystone)

6/19 Im Dezember 2001 erfolgte erneut ein Wechsel in die Bundesliga. Doch diesmal zum Hamburger SV. (Bild: Keystone)

7/19 Raphael Wicky blieb dem HSV fünf Jahre lang treu - hier ist er bei einem Zweikampf mit Roy Makaay von Bayern München zu sehen. (Bild: Keystone)

8/19 Mit dem Hamburger SV traf Wicky auch auf bekannte Gesichter: So zum Beispiel auf Philipp Degen, der 2006 beim BVB im Kader war. (Bild: Keystone)

9/19 Der ehemalige Schweizer Nati-Trainer Köbi Kuhn posierte mit Wicky im September 2002. (Bild: Keystone)

10/19 Am 11. Oktober 2003 qualifizierte sich Wicky mit der Nationalmannschaft in Basel mit einem 2:0 Sieg gegen Irland für die EM 2004 in Portugal. (Bild: Keystone)

11/19 In der Gruppe B traf Wicky mit der Schweizer Nationalmannschaft an der Euro 2004 in Portugal auf England. (Bild: Keystone)

12/19 Auch bei der Qualifikation für die WM 2006 war der Walliser mit dabei. Gegen die Färöer erzielte er sein erstes Tor für die Nati. (Bild: Keystone)

13/19 Das Schweizer Kader für die WM 2006 in Deutschland: Auch hier ist Raphael Wicky mit dabei. (Bild: Keystone)

14/19 An der WM 2006 schieden die Schweizer im Achtelfinale gegen Ukraine nach dem Penaltyschiessen aus. (Bild: Keystone)

15/19 Im Sommer 2007 erfolgte die Rückkehr ins Wallis. Dort stand Wicky als Captain der Sittener auf dem Spielfeld. (Bild: Keystone)

16/19 Im Januar 2008 zog es ihn dann in die USA, wo für CD Chivas USA bis zu seinem Rücktritt als Profifussballer (Anfang 2009) unter Vertrag stand. (Bild: Keystone)

17/19 Raphael Wicky war von 2013 bis Sommer 2016 Trainer der U18-Mannschaft des FCBs. Ab Juli 2016 übernahm er den Posten als Trainer der U21-Mannschaft. Hier im Bild ist er mit Marco Streller zu sehen. (Bild: Keystone)

18/19 Bei SRF ist Wicky regelmässig bei Champions League-, EM- und WM-Spielen als Experte zu sehen. (Bild: Keystone)