Basel Mann attackiert zwei Prostituierte mit Stichwaffe

Am frühen Samstagmorgen, 22. April 2017, wurden in einem Bordell an der Sperrstrasse zwei Frauen von einem Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt. Eine 18-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, ihre 19-jährige Kollegin kam mit einer leichten Läsion davon.

Weshalb der Mann die 18-Jährige attackierte und auf sie einstach, ist noch ungeklärt, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Als die 19-jährige Kollegin zu Hilfe eilen wollte, wurde auch sie durch den Mann angegriffen und mit der Stichwaffe verletzt. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Haus. Gemäss der Polizei haben Anwohner gesehen, dass sich kurz darauf ein grauer Personenwagen mit französischem Kennzeichen mit erhöhter Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Die beiden Frauen wurden ins Spital gebracht. Die Polizei sucht einen Mann mit folgenden Merkmalen: Ca. 30 Jahre alt, schlank mit kurzem, schwarzem Haar und einem Dreitagebart. Während der Tat trug er dunkle Kleider. Der Mann wurde der Polizei als Nordafrikaner beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

