Luxuswagen unter dem Hammer

Der Telebasel News Beitrag vom 22. April 2017.

In Liestal werden Luxuswagen zu Schnäppchenpreisen versteigert. Die Autos gehörten grösstenteils einstigen Rasern, welchen die Autos vom Staat entzogen wurden. Nun interessieren sich hunderte von Menschen für die Raserautos.

Bei einem Mercedes Benz S-Klasse 65 AMG mit 700 PS schlägt bei jedem Autoliebhaber das Herz höher. Beim ehemaligen Besitzer dieses Luxusschlitten schlug es wahrscheinlich etwas zu hoch. Seit 2013 erlaubt es das verschärfte Strassenverkehrsgesetz, dass Fahrer, welche mehrfach oder in besonders hohem Masse eine Geschwindigkeitsmissachtung begehen, das Fahrzeug beschlagnahmt werden kann. Der ehemalige Besitzer des Mercedes S 65 AMG war demnach höchstwahrscheinlich als Raser unterwegs. Nun wird sein Wagen in Liestal versteigert. Dasselbe Schicksal blüht sechs weiteren Luxuswagen und zwei Motorrädern.

Ware nur gegen Bares

Eine riesige Menschenmasse hat sich morgens auf dem Vorplatz des Fundbüros und Verwertungsdienstes von Liestal angesammelt. So viel Besucher und Bieter habe es noch nie gegeben, freut sich Auktionator Berardino Barbati. Wie üblich an Auktionen gibt es auch hier die PS-starken Maschinen nur gegen Bares. Das scheint die potenziellen Käufer allerdings nicht abzuschrecken. Kurz vor der Auktion sind die Autos kaum mehr zu Begutachten. Hunderte von Menschen drängen sich zwischen den Autos durch, um deren Wert einschätzen zu können.

Auch der Sicherheitsdirektor vom Baselbiet ist an der Auktion anwesend und verkauft den potenziellen Käufern und Schaulustigen Würstchen. Nicht nur der Auktion wegen habe es sich gelohnt, die Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Diese Massnahme würde deutlich zur Sicherheit im Verkehr beitragen, meint er. In der Schweiz sei zwar eine gute Sicherheit im Verkehr gegeben, dennoch müsse man jeden Tag dran bleiben, dass es so sicher sei.

Unter den vielen Menschen fanden sich dann auch sieben Käufer für die Luxuswagen. Der Mercedes S 65 AMG ging übrigens für 26’700 Franken an einen Käufer aus Schaffhausen.

Die Einnahmen von der Auktion gehen wieder zurück an den Kanton und werden teilweise dazu genutzt, die Kosten der Strafverfahren und Gerichtsverfahren der Raser zu decken.