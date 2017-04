(Bild: zVg/Facebook)

Baselland Kunst-Feuer-Spektakel in Läufelfingen

Vor 160 Jahren, am 28. Mai 1857, gab es im Hauensteintunnel eine grosse Brandkatastrophe, bei der 63 Tunnelbauer ums Leben kamen. In Erinnerung an das Unglück hat Hans-Jörg ‹Ricki› Rickenbacher eine Holzskulptur gebaut, die am 22. April 2017 in Läufelfingen dem Feuer übergeben wird.

Die Tragödie ereignete sich während des Baus des Scheiteltunnels im Hauenstein. Der Tunnellbau an und für sich war schon spektakulär, wurde doch nie zuvor in Europa ein ganzes Gebirge durchstossen. Zum verheerenden Brand kam es, weil ein Seil in einem Lüftungsschacht der Tunnelschmiede Feuer fing, sich dadurch Bretter und Stützbalken entzündeten und der Schacht einstürzte. Den Tunnelarbeitern wurde dadurch der Weg nach draussen abgeschnitten. Die Eingeschlossenen konnten erst nach mehr als einer Woche gerettet werden. 52 Arbeiter und elf Rettungskräfte verloren ihr Leben. Weitere 500 Menschen wurden bewusstlos geborgen. Der damals mit 2’495 Metern längste Tunnel Europas wurde ein Jahr nach der Brandkatastrophe eröffnet. (Video: Youtube) Die Skulptur In Erinnerung an den verheerenden Brand und die 63 Toten hat der Läufelfinger Künstler Hans-Jörg Rickenbacher seit Dezember 2016 eine grosse Skulptur aus Fichtenholz gebaut und sie mit 63 Fackeln umstellt. Rickenbacher beschreibt das Werk so: «Die Holzskulptur stellt die Schmiede unter dem damaligen Lüftungsschacht 1 im Hauensteintunnel dar. Die beweglichen Räder sind Symbol für die damaligen Dampfmaschinen. Man soll spüren, wie die Arbeitsverhältnisse in dieser Hitze und unter den engen Raumbedingungen war. Der Mittelteil der Skulptur mit den nach oben züngelnden Flammen symbolisiert den Lüftungsschacht.» Heute Abend, um ca. 20:30 Uhr wird die 10x15x10 Meter grosse Installation dem Feuer übergeben, erst dann sei das Kunstwerk vollendet, wie Rickenbacher in der bz erklärte. Gleichzeitig wird ein Feuerwerk entzündet. Bevor die Skulptur angezündet wird, gibt es ab 15 Uhr eine kleinen Festakt mit einer Rede des Läufelfinger Gemeindepräsidenten Dieter Forter, einer kleinen Festwirtschaft und einem Auftritt der Rotstab-Clique. Zudem wird der Geist eines Tunnelbauers von damals seine Geschichte erzählen.

