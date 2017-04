Noch können die Ermittler nicht viel zum Tathergang sagen. (Symbolbild: keystone)

Schweiz Drei Tote bei mutmasslichem Gewaltdelikt in Bern

Zwei Männer und eine Frau sind im bernischen Unterseen am frühen Samstagmorgen, 22. April 2017, mutmasslich Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Personen. Die Tat geschah in einem dreistöckigen Haus in einem Wohnquartier.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehe ein Gewaltdelikt im Vordergrund, heisst es in einer ersten Mitteilung der Kantonspolizei Bern. «Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen aktuell keine vor.» Gemäss eigenen Angaben erhielt die Kantonspolizei um 05.15 Uhr eine Meldung über mehrere verletzte Personen in einer Wohnung an der Beatenbergstrasse in Unterseen. Die ausgerückte Patrouille traf auf drei Schwerverletzte. Trotz Reanimationsbemühungen erlagen ein Mann und eine Frau ihren Verletzungen noch vor Ort. Der dritte Mann wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später ebenfalls verstarb. Der Polizeieinsatz – und die Ermittlungen zu den Ereignissen – sind im Gang. Das Haus wurde grossräumig abgesperrt, wie ein Fotograf der Agentur Keystone berichtete. Es befänden sich nur wenige Schaulustige vor Ort, die Lage sei ruhig. Die Polizei habe einen Sichtschutz installiert, um Blicke auf den Tatort zu verhindern. Der Vorfall habe wohl in der Parterrewohnung stattgefunden. Die Sicht auf den Gartensitzplatz ist mit Planen verdeckt. Die Polizei hat für den Nachmittag weitere Informationen per Mitteilung angekündigt. (sda)

