Vom eleganten Damenfahrrad bis zum schnittigen Rennvelo findet sich am Velomärt so ziemlich alles an unmotorisierten Zweirädern. (Bild: zVg/Facebook)

Basel Der Velomärt ist Kult!

Der diesjährige Velomärt findet am Samstag, 22. April 2017, von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Messe Basel statt. Mitglieder von VCS und Pro Velo erhalten eine Stunde früher Einlass.

Der Velomärt Basel Velomärt Basel, die älteste und grösste Velobörse der Schweiz, ist längst Kult, ein fröhliches Frühjahrshappening, das den Velosommer einklingelt. Hier wechseln jedes Jahr an nur einem Tag rund 1’000 neuwertige und Occasions-Fahrräder die Besitzer, und das ressourcenschonend für die Umwelt, schliesslich erfahren die Velos ein Recycling und bekommen damit quasi ein ‹neues Leben›. Und ökonomisch sinnvoll ist das Ganze sowohl für Käufer wie für Verkäufer. Verkauft werden Velos, Tandems, Anhänger und Trottinettes von Privaten und Händlern (Occasion oder Neuwert). Am Velomärt kann man sich von neutralen Fachleuten beraten lassen und nach einer Probefahrt das geeignete gebrauchte oder neuwertige Fahrrad aussuchen. Aber auch entspannen, geniessen und palavern gehören zum Velomärt: Darum gibt es auch ein Velomärtbeizli. Der Reinerlös der erhobenen Kommission kommt der Veloförderung in der Region Basel zugute, so dass die Velofahrenden in Basel und Umgebung künftig sicher, direkt und möglichst zahlreich unterwegs sein können. Der Velomärt ist ein Non Profit-Anlass und wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern aus dem erweiterten Kreis von Pro Velo und VCS beider Basel organisiert und durchgeführt. Sein Erlös kommt vollumfänglich der weiteren erfolgreichen Förderung des Fuss- und Veloverkehrs in der Regio Basiliensis zugute.

