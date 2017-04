Staatsschutz: Auch die Oberaufsicht untersucht Sex-Vorwürfe

Der Telebasel News Beitrag vom 21. April 2017.

Gegen einen Beamten des Basler Staatsschutzes wird wegen sexuellen Handlungen mit Kindern ermittelt, wie Telebasel berichtete. Jetzt will auch das Kontrollorgan über die sogenannte ‹Fachgruppe 9› die Vorwürfe untersuchen.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mitarbeiter des Basler Staatsschutzes. Der Vorwurf: Sexuelle Handlungen mit Kindern. Der Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend freigestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

«Ich wurde mündlich darüber informiert, dass dieser Verdacht besteht. Ich denke, das ist eine Funktion unseres Kontrollorgans, dass wir schauen, was hier gemacht wird, was bisher passiert ist und was man in Zukunft macht», sagt Markus Schefer. Der Professor der Universität Basel sitzt im dreiköpfigen Kontrollorgan, welches die Oberaufsicht über den Staatsschutz hat.

Dieses Kontrollorgan wurde 2010 ins Leben gerufen. Zwei Jahre zuvor wurde bekannt, dass der Basler Staatsschutz Basler Parlamentarier fichiert hatte. Ein Gremium mit voller Einsicht in die Daten des Staatsschutzes sollte derartige Entgleisungen künftig verhindern.

Überprüfung der Überprüfung

Werden die Mitglieder des Staatsschutzes genügend geprüft, ob sie für diese heikle Funktion geeignet sind? Auf Anfrage von Telebasel schreibt der Nachrichtendienst des Bundes, dass alle kantonalen Nachrichtendienst-Offiziere über eine Personensicherheitsprüfung verfügen.

«Wir schauen, ob die nötigen Sicherheitsüberprüfungen stattgefunden haben und ob es bisher Anlass dazu gab, an der Integrität dieses Mannes zu zweifeln», sagt Markus Schefer. «Aber man muss sehen: Jede Sicherheitsüberprüfung lässt ein gewisses Risiko bestehen, man kann nicht jedes Risiko ausschliessen.»