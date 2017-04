‹Karli no ne Wurscht!›

Telebasel Glam vom 21. April 2017.

Bald ist es wieder so weit, die Muba öffnet ihre Türen für Gross und Klein. Was darf da nicht fehlen? Richtig! Die Mubawurst und das Mubabier: Mittendrin unser ‹Bebbi› Karl Odermatt. Karli ist nicht nur fünffacher Schweizermeister im Fussball sondern auch zuhause am eigenen Grill «dr Meischter».

Karl, oder wie er lieber genannt wird ‹Karli›, Odermatt ist die Basler Fussballlegende schlechthin.

107 Club-Tore in seiner Profikarriere, fünf mal Schweizermeister, drei mal Cupsieger und im Jahre 1973 Schweizer Fussballer des Jahres. Kein Wunder fungierte Karli als Publikumsliebling in den Farben Rot-Blau. Der Mittelfeldspieler ist heute noch in den Gedanken aller Basler Fussballköpfe und weit darüber hinaus. Kein Wunder, dass die Muba sich das Basler Fussballass an den Grill holt. Aber wofür? Die Muba stellt jährlich die Mubawurst und das Mubabier vor. Es ist schon fast zu einer Tradition geworden, jährlich ein eigenes Bier zu präsentieren – und eine gute Wurst dazu.

Karli Odermatt also als Grillmeister: Der ehemalige Schweizer Nationalspieler wendet die Wurst gekonnt, denn auch zuhause ist Karli der Mann am Grill.

So routiniert, dass er genau weiss, was dazu gehört und nicht fehlen darf:

(Video: Telebasel)

Eine gute Stimmung hat man bei Odermatts aber bestimmt und serviert wird ebenfalls nur das Beste vom Besten. Doch was ist das Beste für den Fleischliebhaber?

(Video: Telebasel)

Karli Odermatt liebt das Grillen und das Gesellige dabei. Es ist eine Erholung von dem Alltag für ihn. Denn der 74-Jährige steht immer noch mit Herz und Seele für den FC Basel im Einsatz. Als Ambassador ist Karli tätig und so steht er den Farben Rot-Blau stets zur Verfügung. Schliesslich ist es für ihn eine Herzensangelegenheit.

Das spürt auch der Grill zuhause, denn der bleibt an bestimmten Tagen kalt.

(Video: Telebasel)