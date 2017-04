Sm’Aesch ohne Chance

Voleros Foluke Akinradewo gegen Sm'Aeschs Laura Künzler. Im zweiten Playoff-Finalspiel hatten die Baselbieterinnen keine Chance. (Bild: KEYSTONE/Peter Schneider)

Im zweiten Playoff-Final-Spiel zeigte Volero Zürich keine Mühe. Sm'Aesch Pfeffingen konnte gegen die Übermacht aus Zürich nicht mithalten und verlor mit 0:3.

Im ersten Playoff-Finalspiel vom Ostermontag waren die Zürcherinnen zwar nicht gerade ins Wanken, im dritten und vierten Durchgang aber doch zumindest zwischenzeitlich aus dem Tritt geraten. Im zweiten Spiel konnte Sm’Aesch Pfeffingen nicht mehr ans Niveau des ersten Spiels herankommen.

Volero zeigte gestern Mittwoch, 19. April 2017, eine starke Reaktion und dominierte vor allem den ersten und dritten Durchgang ganz klar.

Zum Auftakt führte das Heimteam vor 250 Zuschauern rasch 9:4 und lag auf dem Weg zum 25:14 mit bis 12 Punkten voraus, und als das Team von Zoran Terzic im dritten einen 4:5-Rückstand in eine 13:6-Führung verwandeln konnte, war die Partie im Prinzip bereits gelaufen.

Sm’Aesch mit kleiner Chance

Aesch-Pfeffingen konnte dieses Mal nur im zweiten Satz mithalten. Als Volero nämlich nach dem starken Start zwischenzeitlich etwas nachliess, blieb das Skore vorerst lange ausgeglichen. Die Gäste lagen sogar noch mit 17:16 in Führung und kamen später wieder auf 22:23 heran, einen Satzgewinn gestand ihnen der konsequenter und konzentrierter agierende Gegner in den bloss 62 Spielminuten aber diesmal nicht zu.

Mit diesem Erfolg realisierte Volero in der Best-of-5-Serie die standesgemässe 2:0-Führung, und das unangefochtene Schweizer Top-Team kann bereits am kommenden Mittwoch im dritten Spiel wiederum vor eigenem Publikum das 12. Double in den letzten 13 Jahren sicherstellen. Falls der Titelgewinn bereits in einer Woche Tatsache werden sollte, käme dieser Erfolg dannzumal auch dem bereits 185. Sieg in Serie auf nationalem Parkett in den letzten fünf Jahren gleich. (sda)

Mehr dazu am 20. April 2017 um 18:35 Uhr und ab 19:05 Uhr stündlich in den Telebasel Sport.