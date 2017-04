Die Schweiz ist eine von von sechs Staaten, die einen der fünf Sitze im ECOSOC erhielt. (Bild: KEYSTONE/Sandro Campardo)

Schweiz Schweiz wieder Mitglied in der UNO-Betäubungsmittelkommission

Die Schweiz wurde im Sozial- und Wirtschaftsrat der UNO, dem ECOSOC, am Mittwoch, 19. April 2017, in New York zum Mitglied der Betäubungsmittelkommission der Vereinten Nationen gewählt.

Ab Januar 2018 wird die Schweiz erneut für vier Jahre im wichtigsten UNO-Gremium für Drogenpolitik, in dem sie schon von 2004 bis 2011 vertreten war, Einsitz nehmen. Die Betäubungsmittelkommission (Commission on Narcotic Drugs, CND), die 1946 gegründet wurde, ist das zentrale Gremium der UNO für die Gestaltung der internationalen Drogenpolitik. Die Kommission formuliert drogenpolitische Empfehlungen für die UNO-Mitgliedstaaten, steuert die drogenpolitischen Programme des UNO-Sekretariats für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und entscheidet über die Kontrolle und Einstufung von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen sowie Vorläuferstoffen. Schweiz gewinnt gegen Grossbritannien Die Schweiz konzentriert sich in ihrer Arbeit der Kommission auf die Förderung einer gesundheits- und menschenrechtsbasierten Drogenpolitik. Die Mitglieder der CND werden von den 54 ECOSOC-Mitgliedern gewählt. In der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten (WEOG) standen bei dieser Wahl fünf Sitze für sechs Kandidaten zur Verfügung. Die Schweiz stach dabei Grossbritannien aus. Mit der Wahl stärkt die Schweiz laut dem Aussendepartement EDA ihre Präsenz in einem wichtigen internationalen Gremium und erhält die Möglichkeit, künftige Entwicklungen in der Drogenpolitik aktiv mitzugestalten. (sda)

