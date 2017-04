Schöne Dinge und grosse Geschichten an der blickfang

Die internationale Design-Messe findet ab morgen Donnerstag in der Messehalle 3 statt. (Bild: zVg)

160 Möbel-, Mode- und Schmuckdesigner präsentieren an der ‹blickfang›-Messe ihre Entwürfe. Ganz getreu der Idee: Niemand hat sie, aber jeder hätte sie gerne. Die internationale Designmesse gastiert vom 21. bis 23. April zum achten Mal in der Messe Basel und lädt zum besonderen Shoppingerlebnis ein.

160 Designer persönlich treffen, die Geschichten hinter den Entwürfen erfahren und Lieblingsstücke mit nach Hause nehmen – das ermöglicht die blickfang Basel.

Die blickfang-Messe ist das grösste Design Shopping Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 70’000 Menschen besuchen die blickfang jedes Jahr. Sie findet seit beinahe 25 Jahren im jährlichen Rhythmus an fünf europäischen Standorten statt. Nebst Basel sind dies Zürich, Hamburg, Stuttgart, Köln und Wien.

Nur wer gut genug ist…

Rund 650 Designer stellen jährlich ihre Kreationen an der blickfang-Messe aus. In Basel präsentieren 160 Designer ihre limitierten Möbel-, Mode- und Schmuckentwürfe; 23 davon stammen aus der Region.

Aber nicht jeder, der will, kann an dieser Design-Messe ausstellen. Für die blickfang muss man sich bewerben; eine Fachjury wählt aus. Sie arbeiten in den Bereichen Möbel, Produkte, Mode und Schmuck.

blickfang-Messe: Vom 21. bis 23. April in Halle 3 der Messe Basel.