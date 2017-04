‹Plätzli gsuecht›: Der Umgang mit Goldhamstern

Telebasel ‹Plätzli gsuecht› vom 18. April 2017.

Das Tierheim beider Basel beherbergt zurzeit zehn Goldhamster. Die Nager kommen aus einem anderen Tierheim, welches die Tiere aus Platzmangel nicht mehr halten konnte. Wer sich also für einen Goldhamster interessiert, sollte sich folgende Tipps für den Umgang mit Hamstern merken..

Goldhamster sind Einzelgänger. Das bedeutet, dass in einem Terrarium jeweils nur ein Hamster platziert werden sollte. Das ist enorm wichtig, weil die Tiere sonst sehr unglücklich und konstant gestresst sind. Eine Ausnahme gilt während der Paarungszeit, dann können sie im gleichen Gehege gehalten werden.

Bei der Gestaltung des Terrariums ist zu beachten, dass genügend Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind. Weiter ist ein hoher Einstreu von enormer Wichtigkeit, da Goldhamster es lieben, Tunnelsysteme und Höhlen zu buddeln. Ausserdem muss es genug Stauraum für Essensvorräte geben. Das rührt daher, dass Goldhamster ursprünglich aus einer sehr kargen Steppenlandschaft kommen und für die Nahrungssuche oft lange Strecken zurücklegen müssen. Das gefundene Fressen verstauen sie dann in ihren Backen und transportieren es zurück zu ihrem Bau, wo es gehortet wird.

Perfekt für Nachteulen

Bei der Haltung in den eigenen vier Wänden ist zu beachten, dass Goldhamster nachtaktiv sind und eher am späteren Abend so richtig in die Gänge kommen und dabei manchmal auch ordentlich Lärm verursachen. Ein Goldhamster-Terrarium im Schlaf- oder Kinderzimmer ist also, ausser man ist scharf drauf, schlaflose Nächte zu verbringen, nicht wirklich empfehlenswert.

Goldhamster haben eine Lebenserwartung von nur zwei bis vier Jahren, was viele Menschen aber nicht zu wissen scheinen. Es geschieht nämlich regelmässig, dass Familien die sich einen Hamster zulegen, extrem überrascht sind, wenn ihr Haustier nach zwei Jahren plötzlich tot umfällt. Dies ist aber völlig normal und hat nichts damit zu tun, dass der Hamster unglücklich oder krank gewesen ist.

Ausserdem suchen diese Tiere ein neues Zuhause:

1/7 Spike (männlich, kastriert) ist eine ca. 3-jährige Findelkatze. Der hübsche Kater ist topfit und wie alle jüngeren Katzen noch sehr aktiv und verspielt. Spike lässt sich auch gerne streicheln, allerdings nur so lange wie er will. Hat er genug, kann er schon mal seine Krallen einsetzen. Der kleine Kater sucht einen neues Heim ohne Kleinkinder, aber mit Freilauf nach draussen. In ländlicher Umgebung könnte Spike sehr glücklich werden. (Bild: Tierheim Basel)

2/7 Lyli ist eine kastrierte, 3 1/2-jährige Hündin. Am Anfangt zeigt sich Lyli noch ein wenig ängstlich, aber sobald sie Vertrauen zum neuen Besitzer gewonnen hat, ist sie eine aufgeweckte und anhängliche Hündin, die aber auch zeigen kann, wenn ihr etwas nicht passt. Für Lyli werden neue Besitzer mit viel Zeit, aber ohne Kinder und Katzen gesucht. (Bild: Tierheim Basel)

3/7 Strolch, männlich kastriert, geb. Juli 2014: Strolch ist etwas scheu, lässt sich aber mit Futter sehr einfach bestechen. Er hat immer draussen gelebt und sucht darum ein neues Zuhause an einem Ort, an dem er wieder draussen mit Artgenossen rumhoppeln kann. (Bild: Tierheim Basel)

4/7 Einer der putzigen Hamster, für die neue Besitzer gesucht werden. (Bild: Tierheim Basel)

5/7 (Bild: Tierheim Basel)

6/7 (Bild: Tierheim Basel)

7/7 (Bild: Tierheim Basel)













(Bilder: Telebasel)

Haben Sie Lust, eines dieser Tiere zu adoptieren? Melden Sie sich unter 0900 787 820 oder unter www.tbb.ch.