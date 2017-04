Lädeli-Besitzer verbietet schwarzen Teenies den Zutritt

(Bild: Facebook)

Der Ladenbesitzer eines Einkaufsladens in einem australischen Vorort von Melbourne hatte ein rassistisches Schild ins Fenster gestellt. Die Aufschrift lautete: Kein Zutritt für 14- bis 18-jährige Schwarze und Hunde. Darüber steht in einer kleineren Schrift: Weil 14- bis 18-jährige Schwarze immer stehlen.

Der Ladenbesitzer Lunjie Lin versuchte in der Zwischenzeit, sich zu rechtfertigen: Der Zeitung ‹Herald Sun› sagte er, dass das sein letzter Versuch gegen Diebstähle in seinem Laden war.

20 Mal innert zwei Monaten wurde er ausgeraubt, schreibt der Mirror UK. Eine Gruppe von sudanesischen Kindern hatte am Tag zuvor war der Knackpunkt gewesen. «Ich war so wütend und hängte das Schild auf», so der Chinese. Ein paar Stunden später dachte er aber darüber nach und nahm es ab. Zu spät. Das Foto zirkulierte auf jeglichen sozialen Medien und sorgte für heftige, aber auch spöttische Kommentare:

BECAUSE EVERY1 HAS HAD ENOUGH! Racist note at Melton, Melbourne milk bar: Shocking online response https://t.co/Oc4yIVvN9G via @newscomauHQ — Empress Scarlett (@westculturist) April 15, 2017

Should I bring the fam and mission it to melton just to rock up to this milk bar store — faye (@antifaye) April 14, 2017

Local Melton Milk Bar is just asking for trouble with this sign! pic.twitter.com/iPvwPw1pzD — Cam™ (@funkycarbon) April 14, 2017

Die Polizei untersucht nun den Vorfall.