Bei der Passkontrolle wurde festgestellt, dass der 41-Jährige wegen Betäubungsmittelverbrechen gesucht wird. (Bild: Grenzwachtkorps)

Vergangene Woche wurde am Flughafen Basel-Muhouse ein international zur Verhaftung ausgeschriebener Mann festgenommen. Der 41-Jährige Mazedonier wurde wegen Betäubungsmittelverbrechen gesucht.

Schweizer Grenzwächter haben am EuroAirport einen international gesuchten Mazedonier angehalten, gibt das Grenzwachtkommando Basel bekannt. Der Mann sei von Istabul her gekommen und habe als Flugpassagier in die Schweiz einreisen wollen.

Er wird wegen Verbrechen in Zusammenhang mit bandenmässigem Betäubungsmittelhandel zur Last gelegt. Der Mann wurde festgenommen und in Auslieferungshaft versetzt, heisst es in der Mitteilung des Grenzwachtkommandos Basel.