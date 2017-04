(Bild: Pixabay)

Region Frau von eigenem Auto getötet

Durch ein tragisches Unglück verlor am Mittwochmorgen, 19. April 2017, eine ältere Frau ihr Leben. Die 85-Jährige wartete kurz vor 8 Uhr mit ihrem Auto in den ‹Steghalden› in Lörrach auf eine Bekannte. Und wurde von ihrem eigenen Auto überrollt.

Während des Wartens entschloss sie sich, die Heckscheibe zu putzen. Sie stieg bei laufendem Motor aus, ohne das Auto vor dem Wegrollen zu sichern. Als die Frau schliesslich die Heckklappe öffnete, rollte das Auto rückwärts und erfasst sie. Die 85-Jährige Dame wurde umgestossen, vom Auto überrollt und mitgeschleift. Schliesslich blieb das Auto an einem Gartenzaun hängen. Die Freiwillige Feuerwehr Lörrach befreite die Frau, die anschliessend notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag sie in den Nachmittagsstunden ihren schweren Verletzungen.

