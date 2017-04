FCB verzichtet auf spontane Meisterfeier

Nichts mit ‹Festen› auf dem Barfi: Gefeiert wird am Pfingstsamstag. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Auch wenn der FC Basel am Sonntag zum 20. Mal Meister werden würde, gibt es keine spontane Feier auf dem Barfi. Das gab der Verein heute bekannt.

Der FCB hat nach Rücksprache mit Vertretern von Fans und Anhängern entschieden, dass die Mannschaft an einem spielfreien Tag nicht öffentlich auftritt – auch nicht an einer allfälligen ‹spontanen Meisterfeier›, gibt der Verein via Medienmitteilung bekannt.

Die Spielplansituation sei so, dass die 1. Mannschaft des FCB an einem Tag rechnerisch Meister werden könne, an dem sie nicht selber gespielt haben. Es sei nicht der richtige Rahmen für eine spontane Feier des 20. Meistertitels der Clubgeschichte, um eine Meisterfeier abzuhalten.

Daher haben sie sich mit Vertretern der Fangemeinde zusammen getan und entschieden, dass auf eine spontane Meisterfeier verzichtet werde. Der Verzicht auf eine Teilnahme an einer allfälligen spontanen Feier gilt deshalb sowohl für den kommenden Sonntag, 23. April 2017, als auch für ein mögliches späteres Datum, an welchem der FCB an einem ‹Nicht-FCB-Spieltag› Meister werden könnte.

Offizielle Feier am 3. Juni

Der FC Basel plant im Rahmen des möglichen 20. Titelgewinns und des damit verbundenen zweiten Sterns eine grosse und besondere offizielle Meisterfeier am Tag nach dem letzten Meisterschaftsspiel, am Pfingstsamstag, 3. Juni 2017.

Ab dem späteren Nachmittag soll in der Basler Innenstadt eine rotblaue Feier stattfinden, an der – im Gegensatz zu den nächtlichen Meisterfeiern der letzten Jahre – für einmal auch Familien und Kinder teilnehmen können.

Gleichzeitig würde dies auch bedeuten, dass am Freitag, 2. Juni 2017, nach dem letzten Heimspiel gegen den FC St. Gallen keine öffentliche offizielle Meisterfeier in der Stadt abgehalten würde.