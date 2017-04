Evelyne Tschopp gewinnt EM-Bronze

Evelyne Tschopp gewinnt in Warschau EM-Bronze. (Bild: sda)

Die Muttenzerin Evelyne Tschopp gewinnt an den Judo-EM in Warschau Bronze im Limit bis 52 kg.

Im Kampf um einen geteilten 3. Rang besiegt die 25-jährige Baselbieterin die italienische Olympia-Zweite Odette Giuffrida mit Waza-Ari im Golden Score.

Die Entscheidung fiel nach 65 Sekunden der Verlängerung. Nach der regulären Kampfzeit von vier Minuten stand das Duell remis (2:2 Verwarnungen).

Für Tschopp ist der Gewinn von EM-Bronze der bislang grösste Erfolg ihrer Laufbahn. Die letztjährige EM-Fünfte Tschopp galt vom dreiköpfigen Schweizer EM-Aufgebot als erste Anwärterin für eine Top-Klassierung.

An der letztjährigen EM in Kasan hatte die Baselbieterin als Fünfte den geteilten dritten Rang und damit Bronze nur um einen Sieg verpasst. Schon damals bezwang sie auf ihrem Weg zum Kampf um Bronze die Italienerin Giuffrida. Dank einem starken Qualifikations-Endspurt löste Tschopp vor einem Jahr noch das Olympia-Ticket für Rio. Es war ihre erste Olympia-Teilnahme.

Erneut der Goldgewinnerin unterlegen

In Rio scheiterte Tschopp dann in ihrem zweiten Kampf in den Achtelfinals – an der Topfavoritin und nachmaligen Goldgewinnerin Majlinda Kelmendi aus dem Kosovo. Gegen die auch in Warschau EM-Gold holende Kelmendi scheiterte Tschopp wiederum vorzeitig – diesmal aber erst in den Viertelfinals.

Dadurch erkämpfte sich die Schweizerin in Warschau mit dem Top-8-Vorstoss noch die Teilnahme an der Hoffnungsrunde. Mit einem Erfolg über die frühere rumänische Junioren-WM-Dritte Alexandra Larisa-Florian erkämpfte sich Tschopp das Ticket für den Kampf um eine der beiden Bronzemedaillen.

Letzte Schweizer EM-Medaillengewinnerin vor Tschopp war bei den Frauen die vor einem Jahr zurückgetretene Genferin Juliane Robra, die 2010 und 2012 jeweils EM-Bronze im Limit bis 70 kg gewann. Bei den Männern gewann der im letzten Herbst zurückgetretene Ludovic Chammartin vor zwei Jahren noch Bronze in der leichtesten Männer-Kategorie (60 kg).

Am Samstag stehen in Warschau im 90-kg-Limit noch die zwei anderen Schweizer EM-Teilnehmer im Einsatz, die Aargauer Tobias Meier und Ciril Grossklaus.

(sda)