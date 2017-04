Deutsche Polizei fürchtet Gewalt beim AfD-Parteitag

Die deutsche Polizei befürchtet während des Parteitags in Köln Gewalt bei Gegendemonstrationen. (Bild: Keystone)

Die rechtspopulistische deutsche AfD wird am Wochenende über ihr Wahlprogramm und die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl im September beraten. Während des Parteitags in Köln befürchtet die Polizei Gewalt bei Gegendemonstrationen.

Zuletzt hatte die AfD vor allem mit Flügelkämpfen auf sich aufmerksam gemacht. Die von verschiedenen Seiten angefeindete Parteichefin Frauke Petry erklärte am Mittwoch überraschend, als Spitzenkandidatin nicht zur Verfügung zu stehen. In einer Videobotschaft sagte sie auch, die AfD leide seit Herbst 2015 darunter, dass es keine gemeinsame Strategie gebe.

Petry bleibt aber eine von zwei Parteivorsitzenden, da eine Neuwahl in Köln nicht ansteht. Sie hat auch weiter gute Chancen, im Herbst als Abgeordnete ins nationale Parlament einzuziehen. Nach Petrys Absage ist es sogar möglich, dass die Partei ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf geht.

In Köln will die AfD über einen Programmentwurf debattieren, der unter anderem «eine Minuszuwanderung von über 200’000 Personen pro Jahr» fordert. Das heisst, es sollen jährlich mindestens 200’000 Ausländer mehr Deutschland verlassen als neu ankommen. Die AfD spricht sich ausserdem für ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst aus.

Die Alternative für Deutschland (AfD) war erst vor vier Jahren gegründet worden und scheiterte bei der Bundestagswahl 2013 nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Gegenwärtig steht sie in nationalen Umfragen bei rund zehn Prozent. Einen Höhenflug hatte sie nach der Flüchtlingskrise erlebt.

Seit dem Austritt von Parteimitgründer Bernd Lucke 2015 hat sich die als Eurokritikerpartei entstandene Gruppierung stärker nach rechts bewegt.

Tiefe innerparteiliche Gräben

Petry hatte zuletzt gegen eine «Fundamentalopposition» und für einen «realpolitischen» Kurs plädiert, der die AfD mittelfristig für andere Parteien koalitionsfähig machen würde. Sie dürfte auch auf dem Parteitag dafür werben. Ihre Gegner finden sich vor allem im rechts-nationalistischen Parteiflügel rund um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke.

Gegen Höcke hat der AfD-Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Anlass ist eine Rede vom Januar, in der Höcke im Umgang der Deutschen mit der Nazi-Vergangenheit eine «erinnerungspolitische Kehrtwende um 180 Grad» forderte und mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem «Denkmal der Schande» sprach. Am Parteitag kann Höcke nicht teilnehmen, weil das Kölner Tagungshotel gegen ihn Hausverbot verhängt hat.

Gastgeber des Kölner Parteitags ist der nordrhein-westfälische AfD-Landesvorsitzende Marcus Pretzell, mit dem Petry seit kurzem verheiratet ist und von dem sie ein Kind erwartet. Auch er hat in der Partei viele Feinde. Petrys kürzlich zurückgetretener früherer Medienberater Michael Klonovsky warf ihm vor einigen Tagen in einem Blog-Eintrag Hochstapelei vor.

Sorge wegen Gewalt

Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies äusserte am Donnerstag grosse Sorgen wegen einer möglichen Eskalation der Gewalt aus dem linksextremen Spektrum. «Aktuelle Aufrufe der linksextremen Szene zur Verhinderung des AfD-Parteitages untermauern die uns vorliegenden Erkenntnisse, dass mehrere Tausend Linksextreme nach Köln kommen werden – und dass sich nach unseren Erkenntnissen auch mehrere Hundert gewaltbereite Personen darunter befinden», sagte er.

Nächste Herausforderungen für die AfD sind die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein (7. Mai) und Nordrhein-Westfalen (14. Mai). Auch dort dürfte sie die Fünf-Prozent-Hürde problemlos meistern. Sie wäre dann in 13 der 16 deutschen Länderparlamente vertreten.

