In Reigoldswil, BL kehrte am Mittwoch der Winter zurück. (Video: Sue Weber)

Region Der April macht, was er will

Der April macht in diesem Jahr seinem Ruf alle Ehre. Letzte Woche konnte man noch die fast schon sommerlich warmen Tage geniessen und am Mittwoch, 19. April, kam dann der Winter zurück: Im Baselbiet schneite es und auch in Basel war die eine oder andere kleine Schneeflocke zu sehen.

Die Telebasel-Community postete fleissig Bilder von der weissen Pracht auf unserer Facebook-Seite: 1/27 Reigoldswil, BL. (Bild: Sue Weber)

5/27 Seltisberg, BL. (Bild: Victor Burri)

Winterliche Temperaturen Basel blieb mehrheitlich vom Schneefall verschont. Denn die Schneefallgrenze liege meist über 300 Metern, erklärt Karl Gutbrod von meteoblue auf Anfrage von Telebasel. Doch auch hier herrschten winterliche Temperaturen: -1°C zeigte das Thermometer um 8:00 Uhr an. In Basel sind – jedoch auch ohne Schnee – schöne Bilder entstanden: (Video: Telebasel) In den nächsten Tagen sei im Baselbiet nicht mehr mit Schnee zu rechnen – die Niederschlagsfront sei am Mittwochabend bereits vorbeigegangen, erklärt Gutbrod: Es scheint, als könnten diese Wetterkapriolen doch nicht normal sein. Doch der Experte von meteoblue gibt Entwarnung: «Das ist normal.» Einen Minus-Rekord hätte es am Mittwoch zwar an manchen Orten gegeben, aber die Temperaturen wären auch schon tiefer gewesen. «Letztes Jahr hatten wir das gleiche am 27. April», so Gutbrod. Wechselhaftes Wetter Und wie sind die Wetteraussichten? Können wir auf wärmeres Wetter hoffen? Gutbrod möchte uns für den April nicht zu viele Hoffnungen machen: «Es bleibt wechselhaft bis Ende Monat: Der April macht, was er will.» Da könnte man doch glatt neidisch werden. Unter die Schneebilder auf der Telebasel Facebook-Seite schlichen sich auch Schnappschüsse aus wärmeren Gefilden. Da lässt sich nur hoffen, dass es auch hier bald richtig Frühling wird. 1/5 Ja, da kann man neidisch werden. 32° Celsius im sonnigen Las Vegas... (Bild: Jenny Thoma)

