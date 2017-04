Telebasel Glam vom 20. April 2017.

Baselland Deep Purple-Bassist Roger Glover in Pratteln

Das Lied ‹Smoke on the Water› ist einer der Hits der britischen Rockband Deep Purple. Der ehemalige Bassist von Deep Purple, Roger Glover, war an der Biennale in Pratteln. Dort hat der 71-Jährige uns erzählt, dass er einen ganz bestimmten Bezug zur Region hat.

Die Rockband Deep Purple wurde im Jahr 1968 gegründet. Sie zählt zu den ersten und einflussreichsten Vertretern der Hard Rock-Szene. Ihre Alben wurden geschätzte 150 Millionen Mal verkauft. Damit zählt die Band zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt.

Das Lied ‹Smoke on the Water› erreichte Platz vier der amerikanischen Billboard-Charts und wurde über 12 Millionen Mal verkauft. Roger Glover ist 71 Jahre alt und wohnt mit seiner Freundin und seinen Kindern im Fricktal. Er ist der Bassist von Deep Purple, Komponist und Musikproduzent. Doch ursprünglich wollte er keine musikalische Richtung einschlagen, erzählt er im Interview mit Glam.

