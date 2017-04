Zünfte für Frauen öffnen?

Tanzen bald eine ‹Wildfrau›, eine ‹Vogelgryffin› und eine ‹Leuin› durch die Stadt am Vogelgryff? (Bild: keystone)

Die SP Basel-Stadt rund um Sarah Wyss fordert, dass die Zunftmitgliedschaft nicht mehr länger nur den Männern vorbehalten ist. Mit den Bürgergemeinde-Wahlen vom 21. Mai 2017 wollen sie ‹Die Öffnung aller Zünfte für Frauen› erwirken. Doch was hält die Telebasel-Community von diesem Unterfangen?

Die von uns durchgeführte Umfrage auf Facebook, zeigt ein durchzogenes Bild. Rund die Hälfte spricht sich für eine Öffnung aus. Für die andere Hälfte gehören Frauen nicht in die Zunft. Interessant dabei ist, dass das Geschlecht bei dieser Entscheidung keine allzu grosse Rolle spielt. So gibt es auch Frauen, die finden, dass Zünfte eine Männerangelegenheit bleiben sollen:

Andere sind der Meinung, dass es jeder Zunft selbst überlassen werden soll, ob sie Frauen in ihren Reihen aufnehmen oder nicht. Zuerst wird aber noch kräftig Kritik an den Zünften geübt:

Die Abstimmungsresultate auf Facebook liegen also fast gleich auf. Erwähnenswert dabei ist, dass sich die Gegner lautstark in den Kommentaren über die geforderte Änderung aufregen, während die Befürworter, die an der Umfrage teilgenommen haben, ihre Meinung nicht in schriftlicher Form kundtaten.

Das Resultat der Umfrage auf unserem Newsportal fällt da schon deutlicher aus:

Rund 70 Personen haben an der nicht repräsentativen Umfrage auf telebasel.ch teilgenommen.

