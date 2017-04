RTV vor kapitalen Endspielen

Der Telebasel Sport Beitrag vom 19. April 2017.

Dem RTV Basel steht eine entscheidende Woche bevor. Drei Heimspiele entschieden darüber, ob sich die Handballer in die Barrage der Nationalliga A retten können oder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müsssen.

Das erste dieser drei Heimspiele steht heute Abend, 19. April 2017, auf dem Programm. Zu Gast ist der bereits gerettete TSV St. Otmar St. Gallen. Am Samstag kommt GC Amicitia, welches ebenfalls nichts mehr zu befürchten hat und am nächsten Mittwoch steigt dann unter gewissen Umständen die grosse Finalissima gegen den einzig verbliebenen Konkurrenten TSV Fortitudo Gossau.

Das es aber sicher so weit kommt, muss der RTV die ersten beiden Spiele gewinnen. Falls dies den Realturnern nicht gelingen sollte, gäbe es zwar noch die Hoffnung, dass Gossau gegen St. Otmar verliert und somit ein Sieg für die Finalissima reichen würde. Diese Hoffnung ist im Lager der Basler aber nicht allzu gross.

RTV noch auf letztem Platz

Momentan präsentiert sich die Lage in der Tabelle noch so, dass der RTV auf dem letzten Platz der Abstiegsrunde liegt. Dieser wäre am Ende gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Nationalliga A. Der TSV Fortitudo Gossau liegt einen Platz davor auf dem Relegationsplatz. Das mit drei Punkten Vorsprung aber einem Spiel weniger, was nach der Zwei-Punkte-Regel, nach der im Handball gewertet wird, einem Vorsprung von einem Verlustpunkt entspricht.

Der RTV hat also alles noch in den eigenen Händen. Mit drei Siegen aus den letzten Spielen holen sie aus eigener Kraft den Barrage Platz. Das Problem einer allfälligen Finalissima wäre jedoch, dass Gossau so etwas wie der Angstgegner der Basler ist. Neun ihrer 18 Saisonpunkte holten die Ostschweizer gegen den RTV.

Um eine volle Halle zu generieren hofft der Verein auf die Unterstützung der Region. Vereine zum Beispiel bekommen freien Eintritt für diese drei kapitalen Spiele.