Frühlingsgefühle bei unseren Promis

Telebasel Glam vom 19. April 2017.

Es ist endlich wieder Frühling! Der astronomische Frühlingsangfang war am 20. März 2017, dann begann offiziell die Jahreszeit Frühling. Wir haben unsere Promis über ihre Frühlingsgefühle ausgefragt.

Die Jahreszeit Frühling kann entweder astronomisch, meteorologisch oder phänologisch bestimmt werden.

Der astronomische Frühlingsbeginn ist derjenige, den die meisten Menschen auch kennen. Dieser wird dadurch bestimmt, dass sich die Sonne genau im Frühlingspunkt der Erdbahn befindet. Dies hat zur Folge, dass der Tag genauso lang dauert, wie die Nacht. Der astronomische Frühlingsanfang ist meistens am 20. März 2017 (in Schaltjahren auch am 19. März).

Der meteorologische Frühlingsbeginn fängt am 1. März an und wurde von der Weltorganisation für Meteorologie festgelegt. Es werden drei Monate den Jahreszeiten zugeordnet. Dezember, Januar und Februar sind Wintermonate. März, April und Mai sind Frühlingsmonate. Juni, Juli und August sind Sommermonate und September, Oktober und November sind Herbstmonate.

Der phänologische Frühlingsbeginn wird durch den Entwicklungsstand der Pflanzen bestimmt. Dieser variiert aber je nach Breiten- und Längengrad. Der Vollfrühling beginnt in Mitteleuropa mit dem Blühbeginn der Apfelbäume und des Flieders.

Von unseren Promis wollten wir aber wissen, wann bei ihnen der Frühling wirklich anfängt und wie dieser sich bemerkbar macht.