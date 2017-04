Der Telebasel News Beitrag vom 19. April 2017.

Basel Frankreichs komplexe Wahl

Am Sonntag, 23. April 2017, wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. In Saint-Louis sind Bürgermeister und Leute auf der Strasse sicher, dass sich das Elsass für François Fillon entscheiden wird. Viele befürchten aber einen Rutsch in die extreme Rechte.

