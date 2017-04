FCB-Gräber auf dem Hörnli: Mit Sauglattismus ins Jenseits?

Eine Grabkurve für FCB-Schlachtenbummler? Heinrich Ueberwasser will den Gottesacker-Klassizismus und den heutigen Fankult auf dem Hörnli vereinen. (Bild: Keystone)

Wie Telebasel erfuhr, würden Gärtner hinter verschlossenen Friedhofstüren mit der Idee ‹bällelen›, FCB-Gräber auf dem Hörnli zur Verfügung zu stellen. Der Fussball-Fan und SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser schlägt den Ball via Interpellation nun ins Rathaus: Fans hätten den Wunsch, in einer FCB-Grabanlage bestattet zu werden. Wären Fangesänge vor rotblauen Grabsteinen wünschenswert? Im Talk vom 19. April 2017 ist Heinrich Ueberwasser ab 18:40 Uhr zu Gast.

Der SVP-Politiker zeigt sich bei seinen Vorstellungen, wie FCB-Fans ihren Abpfiff auf dem Hörnli inszenieren könnten, als Mann der Kultur. In seiner Interpellation schreibt er, die FCB-Ruhestätte soll mit «dezenten Elementen» des FC Basel, des Fussballs, des Fanlebens «pietätvoll konzipiert und künstlerisch anspruchsvoll gestaltet» werden. Sie müsse «sich gut in das bisherige, hochwertige Erscheinungsbild des Friedhofs Hörnli einpassen».

Der Jurist offenbart auf dem heiklen Terrain eine fast spätromantisch-kultivierte Sensibilität: Am besten sei die Anlage so zu gestalten, «dass sie sich den andächtigen Besucher und Besucherinnen teilweise erst nach etwas längerem Betrachten erschliesse, unter Einbezug von Stein, Blumen und Rasenelementen, vielleicht mit andeutungsweisen, gestalterischen Zitaten von Spielfeld, Fankurve, Bällen etc., aber eher unter Verzicht auf Fahnen und übergrosse Vereinsembleme und dergleichen».

Ob das die FCB-Fans befriedigt, wenn sie vor lauter Gottesacker-Klassizismus die Motive ihres geliebten Sports, ihres verehrten Vereins «erst nach längerem Betrachten» erkennen könnten?

Deutsche Städte erlauben Fangräber

Mag der Interpellations-Text Ueberwassers mit seinen insgesamt 14 Fragen auf fast Thomas Mann’sche Art überkandidelt wirken: Ueberwasser steht nicht allein. Er liegt im Trend. Wie Telebasel im Bericht vom Freitag zeigte, sind deutsche Städte auf die letzten Bedürfnisse der Schlachtenbummler ihrer Stadtclubs eingegangen.

Und bei der Basler Friedhofsleitung zeigt man Offenheit, in einer Zeit, in der die originelle Bestattung im Verhältnis zu nachweltlichen Vorstellungen kräftig aufholt. Es soll sogar einen kurzen Ballwechsel zwischen dem Hörnli und der FCB-Leitung gegeben haben, der aber im Off geendet habe.

Man lache auch nicht über jene Fans, denen der Verein, das Spiel am Wochenende, das Zusammentreffen mit Kumpels mehr als blosse Sportunterhaltung bietet. So findet denn die Idee einer Grabkurve für die Ewigkeit auch breite Zustimmung.

Aber man kann sich natürlich fragen, ob die Idee letztlich nicht einfach Sauglattismus ist. Ob der oft laute und schrille auftretende Fankult sich mit der Friedhofsruhe verträgt, in der manche Person von geliebten Menschen Abschied zu nehmen wünscht? Ob der Steuerzahler gegebenenfalls für solche Extravaganzen zahlen soll? Und ob es denn Staatsaufgabe ist, auch auf diese Weise der oft religiös anmutenden Huldigung des Millionen-Unternehmens FC Basel Vorschub zu leisten?

