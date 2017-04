Erhöhte Waldbrandgefahr trotz Regen

Der Telebasel News Beitrag vom 19. April 2017.

Der Kantonale Krisenstab Basel-Landschaft und das Amt für Wald beider Basel haben heute die Lage neu analysiert: Trotz heftigen Regenfälle am Mittwochnachmittag ist die Waldbrandgefahr akut – auf Stufe drei von fünf.

«In der ganzen Region ist in den vergangenen Wochen zu wenig Niederschlag gefallen. Der Wind hat zu einer zusätzlichen Austrocknung geführt», so Andreas Etter vom Amt für Wald beider Basel. Die Waldbrände in Häfelfingen, Läufelfingen und Muttenz hätten zudem verdeutlicht, wie rasch ein Waldbrand entstehen könne. «Zurzeit geht die grösste Gefahr von Picknickfeuern im Wald und an Waldrändern aus. Gefährlich sind auch weggeworfene Raucherwaren. Die Situation erfordert allgemein einen sehr vorsichtigen und zurückhaltenden Umgang mit Feuer im und am Wald», mahnt auch Beni Schmid, Vizekommandant der Stützpunkt-Feuerwehr Muttenz. Denn die Regentropfen würden wegen des Laubes den Boden gar nicht erst richtig erreichen. Deshalb halte die Trockenheit an.

Der Kantonale Krisenstab und das Amt für Wald rufen die Bevölkerung deshalb zu folgenden Massnahmen auf: