Ein neues zu Hause für dieses Panzernashorn

Hier im Shuklaphanta-Nationalpark lebt nun das Panzernashorn. (Bild: WWF)

Mitte April wurde das erste von fünf Panzernashörnern in Nepal in den Shuklaphanta-Nationalpark umgesiedelt. Die Umsiedlungen soll das Verbreitungsgebiet der Panzernashörner erweitern und ihre Bestände festigen.

Im März 2017 wurde der Shuklaphanta-Nationalpark eröffnet. Seit wenigen Tagen wohnt dort nun auch ein 12-jähriges, männliches Panzernashorn. Dieses wurde vom Chitwan-Nationalpark umgesiedelt. Vier weitere Nashörner sollen folgen und im Shuklaphanta-Nationalpark eine neue Heimat finden, schreibt der WWF in einer Medienmitteilung.

Bis 2018 sollen in Nepal insgesamt 30 Nashörner umgesiedelt werden. Ziel des Projektes ist es, das Verbreitungsgebiet des Panzernashorns sukzessive zu erweitern und die Gesamtpopulation zu festigen. Dafür werden Tiere aus stabilen Beständen eingefangen und in anderen Schutzgebieten angesiedelt.

Riesen-Projekt

«So ein Nashorn-Umzug ist eine gewaltige Aktion, an der ein Team von 250 Helfern und über 30 Elefanten beteiligt ist,» so Doris Calegari vom WWF Schweiz. Die Nashörner entdeckt man am besten beim Ritt auf einem Elefanten.

Geeignete Nashörner werden ausgewählt und vom Tierarzt betäubt. Vor der Verfrachtung in Transport-LKWs erhalten die tonnenschweren Rhinozerosse ein GPS-Halsband, das den Wissenschaftlern wertvolle Informationen liefern soll. Veterinärmediziner und Experten des WWF begleiten die Tiere danach sicher ans oft mehrere hundert Kilometer entfernte Ziel.

Population vergrössern

Der Himalaya-Staat hat sich dabei ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 800 Nashörner sollen wieder in Nepal leben – so viele, wie es früher einmal waren. Derzeit liegt der Bestand bei 645 Tieren. 600 davon leben im Chitwan-Nationalpark. Dort konnte die Population nach konsequenter Antiwilderei-Arbeit von Gemeinden, Naturschützern und der Regierung stabilisiert werden. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Indien und Nepal weniger als 200 Nashörner, die Art stand kurz vor der Ausrottung.

«Nachdem Nepal die Wilderei erfolgreich bekämpft hat, liegt nun der Fokus darin, die Lebensräume für die Nashornpopulationen zu erweitern», sagt Calegari. Die Schutzgebiete liegen im Terai, einer fruchtbaren Tiefebene südlich des Himalayas, die sich entlang der etwa 800 Kilometer langen Grenze zu Indien zieht.