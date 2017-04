Danny Kurmanns letzter Einsatz als Profi-Schiri

Danny Kurmann leitet sein letztes Spiel als Profi-Schiedsrichter am Freitag. (Bild: KEYSTONE/Lukas Lehmann)

Danny Kurmann leitet am Freitagabend, 21. April 2017, mit der WM-Vorbereitungspartie Schweiz gegen Russland sein letztes Spiel als Profi-Schiedsrichter.

Kurmann war seit 1997 als Schiedsrichter für Swiss Ice Hockey tätig und wechselt zum IIHF.

Seine Schiedsrichterkarriere begann er vor 20 Jahren. Von 1997 bis 2017 pfiff er über 2’000 Spiele in der NLA und NLB – seit 1997 als Profi-Schiedsrichter. Kurmann hat an 10 A-Eishockey-Weltmeisterschaften 30 Spiele geleitet und 15 Spengler-Cup-Austragungen arbitriert. Er hat seinen Vertrag als Profi-Schiedsrichter der Swiss Ice Hockey Federation auf Ende Saison 2016/17 gekündigt und wird künftig beim IIHF als Officials Manager tätig sein, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Kurmann wird sein letztes Spiel als Profi-Referee am Freitag, 21. April 2017, anlässlich des Länderspiels Schweiz – Russland in der BCF-Arena Fribourg leiten. «Es war eine tolle und unvergessliche Zeit, die ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken möchte. Jetzt freue ich mich aber auf eine neue Herausforderung. Und einen Seitenwechsel», so Kurmann. Es sei ein nächster Schritt in seinem Leben und eine neue Stufe auf der Karriereleiter.