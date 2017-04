Britisches Parlament macht Weg für Neuwahl frei

Das Parlament stimmte Theresa Mays Antrag zur Neuwahl zu. (Bild: keystone)

Die Briten wählen am 8. Juni vorzeitig ein neues Parlament. Die Abgeordneten des Unterhauses stimmten am Mittwoch in London dem Antrag von Premierministerin Theresa May mit grosser Mehrheit zu. Die Regierungschefin will mit einem deutlichen Sieg ihrer konservativen Partei, den Tories, mehr Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen gewinnen. Die Wahlprognosen sind günstig.

522 Abgeordnete stimmten für die Neuwahl im Juni, nur 13 dagegen. Die Schottische Nationalpartei und einige Dutzend Labour-Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

May erhofft sich neben einem klaren Sieg ihrer konservativen Tories bei der Neuwahl nur ein knappes Jahr nach dem Brexit-Referendum auch mehr Rückendeckung für die Verhandlungen über den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union.

Regulär hätten die Briten erst 2020 wieder zu den Wahlurnen gehen dürfen. May selbst ist seit Juli vergangenen Jahres im Amt, kam aber nicht durch eine Wahl an die Macht, sondern trat die Nachfolge von Premier David Cameron an, der nach dem Brexit-Referendum zurückgetreten war.

Die Entscheidung über die Neuwahl hatte May am Dienstag, 18. April 2017, überraschend angekündigt. Oppositionschef Jeremy Corbyn nannte May deshalb in der Parlamentsdebatte am Mittwoch «eine Premierministerin, der man nicht trauen kann». Sie habe stets betont, dass es keine Neuwahl geben werde.

Dennoch begrüsse seine Partei mehrheitlich den vorgezogenen Urnengang als Gelegenheit, die Konservativen abzuwählen, sagte Corbyn. May verteidigte sich: «Wir wollen dem Vereinigten Königreich langfristig Stabilität geben und darum wird es in dieser Wahl gehen – Führung und Stabilität.»

Vorsprung der Tories in Umfragen

Umfragen sehen einen grossen Vorsprung für die regierenden Konservativen, die zerstrittene Labour-Partei dagegen in einem historischen Tief. Derzeit verfügen die Konservativen im 650 Abgeordnete zählenden Unterhaus lediglich über eine knappe Mehrheit von 17 Abgeordneten; einige von ihnen liessen überdies anklingen, dass sie in wichtigen Punkten bei den Brexit-Verhandlungen gegen die Regierung stimmen könnten.

Der Politikwissenschaftler John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow erinnerte an die Tücken des britischen Wahlsystems, einem reinen Mehrheitswahlrecht. «Selbst ein erheblicher Vorsprung in den Umfragen bedeutet nicht unbedingt eine grosse Mehrheit im Unterhaus», sagte Curtice der Nachrichtenagentur dpa. Sollte es May nicht gelingen, ihre Regierungsmehrheit deutlich auszubauen, könnte die Neuwahl als Fehlschlag gedeutet werden.

Auf Grossbritanniens Position in den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel wird die Parlamentswahl dagegen dem Politikwissenschaftler Simon Usherwood zufolge kaum Auswirkungen haben. «Es geht dabei nur um den innenpolitischen Kontext, nicht um den europäischen», sagte Usherwood von der Uni Surrey der dpa. May wolle die Schwäche der Labour-Partei ausnutzen und ihre Machtbasis vergrössern.

Verzögerung im Brexit-Fahrplan

Den Brexit-Fahrplan wird die Wahl aber wohl ein wenig verzögern: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet nun mit einem Start der Verhandlungen erst nach dem 8. Juni. Dies teilte sein Sprecher nach einem Telefongespräch Junckers mit Premierministerin May mit. Die Gespräche hätten eigentlich am 22. Mai beginnen sollen, sobald die EU ihre Vorbereitungen abgeschlossen hat.

Die Briten hatten am 23. Juni vergangenen Jahres mit einer knappen Mehrheit von 51,89 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt. Das Referendum stellt das Land vor eine Zerreissprobe: Die Schotten und Nordiren waren für einen Verbleib, wurden aber überstimmt.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will den Brexit denn auch nutzen, um die Schotten erneut über ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien abstimmen zu lassen. Sie deutete am Mittwoch an, ihre Schottische Nationalpartei würde eine Minderheitsregierung von Labour tolerieren. Dazu dürfte es aber aller Voraussicht nach nicht kommen.

(sda dpa afp)