Ein schwarz-dunkelblaues Fahrzeug fuhr auf dem Reitweg in Richtung Mattenweg. In der Linkskurve fuhr der Fahrzeuglenker einen Fussgänger an, welcher am rechten Strassenrand entlang lief. (Bild: Google Street View)

Baselland Autofahrer verletzt Fussgänger und fährt davon

Ein Auto hat am Mittwochmorgen, 18. April 2017, in Pratteln einen Fussgänger am Strassenrand angefahren und verletzt. Nach der Kollision kurz vor halb acht Uhr auf dem Reitweg machte sich der Lenker aus dem Staub.

Der dunkle Wagen, der von Muttenz her kam, streifte den rechts gehenden Fussgänger in einer Linkskurve zum Mattenweg. Das 28-jährige Opfer wurde dadurch gegen das Geländer gestossen, wie die Polizei mitteilte. Es begab sich darauf selber in ärztliche Behandlung, bei der «diverse Verletzungen» festgestellt wurden. (sda)

Auch interessant