Auto prallt in Baum und landet auf der Seite

Das Auto prallte in einen Baum und blieb dann auf der Seite liegen. (Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt)

Bei einem Selbstunfall auf dem Spalenring hat sich am Mittwochabend, 19. April 2017, ein Autolenker verletzt. Der 69-jährige Verletzte wurde von der Sanität ins Spital gebracht.

Der Mann war vom Schützenmattpark her in Fahrtrichtung Burgfelderplatz durch den Spalenring unterwegs. Auf der Höhe der Liegenschaft Nummer 149 geriet sein Auto laut der Kantonspolizei Basel-Stadt kurz nach 17:30 Uhr nach rechts und überfuhr den Randstein. Es stiess gegen einen Findling, prallte in einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Das Fahrzeig blieb auf Seite liegen.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es auf den Tramlinien 1 und 2 und im Individualverkehr zu Behinderungen, gibt die Kantonspolizei Basel-Stadt bekannt.